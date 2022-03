La huelga de transporte paraliza las piscifactorías

Las piscifactorías paran sine die su actividad comercial a causa de la huelga de transporte. La patronal Apromar ha alertado de los “daños severos y cuantiosos” que el parto está provocando en el sector acuícola, debido a la actividad de los piquetes bloqueando el traslado de pescado fresco.

La entidad subraya que este bloqueo es “gravísimo” por la pérdida de valor comercial del pescado y porque las granjas deben seguir recibiendo piensos y oxígeno. La protesta de los transportistas, añade, se suma a la “delicada situación” que atravesaban por la invasión de Ucrania.

«Es muy grave ya que los empresarios del transporte en paro han cesado no solo su actividad sino en gran medida toda la circulación otros camiones y vehículos de transporte mediante acciones coercitivas de piquetes con actuaciones agresivas en los principales puntos logísticos del país», ha remarcado Apromar.



«Nos tememos que el daño va a ser irrecuperable si no se calma la situación y no se ponen soluciones en el cortísimo plazo. Es inaceptable», según la patronal, que ha exigido al Gobierno que tome medidas «inmediatas» para evitar que aumente el perjuicio por la huelga.