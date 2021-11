La plantilla de Vestas vuelve a las barricadas

La plantilla de Vestas ha retomado las protestas tras finalizar sin acuerdo el periodo de consultas del ERE. Los trabajadores han vuelto a cortar el acceso a la planta de Chavín, en el municipio de Viveiro (Lugo), con una barricada de neumáticos en llamas.

Desde las 11:00 horas de este jueves, los manifestantes se han concentrado en el exterior de la fábrica, donde han realizado cánticos como: «Vestas, traidora, A Mariña non perdoa»; «Si no nos separamos, el ERE lo tumbamos»; «A indemnización non é a solución» y «Feijóo, escoita, a Mariña está en loita».

Apoyo a los trabajadores de Alcoa

La protesta se ha bajo el lema general de ‘Vestas, solución’, inscrita en una pancarta. En una de las verjas exteriores los protestantes colgaron un cartel de los trabajadores de Alcoa en señal de apoyo. Además, han tirado petardos y lanzado pintura contra la fachada de un edificio de la factoría.

Esta protesta llega luego de que el pasado lunes la negociación del ERE, que afecta a 115 empleados, terminase sin acuerdo. La empresa ha asegurado que mantendrá la producción en la planta de Viveiro hasta el 31 de diciembre de este año, y que continuará buscando inversores hasta finales de 2022. Así, Vestas da por enterrada la planta gallega, y continúa con el plan de cierre frente a las múltiples protestas de los trabajadores.

Los trabajadores han remarcado que lucharán «hasta el final» y que retomarán el calendario de protestas, cuyo próximo evento tendrá lugar con una manifestación este viernes, 12 de noviembre, en Foz (Lugo) a las 17:00 horas en el puerto.