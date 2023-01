La Xunta da luz verde a una veintena de parques en reservas de la biosfera

Una parte de los 77 parques eólicos aprobados en la tramitación exprés de la Xunta para evitar la caducidad de los permisos de conexión se ubicará, total o parcialmente, en una reserva de la biosfera. Son cerca de una veintena de proyectos repartidos por las cuatro provincias y que ya cuentan con una Declaración de Impacto Ambiental positiva.

Gran parte se encuentra en la reserva de la biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, como es el caso de los 40 megavatios del parque llamado Feás (40 millones de inversión) o de los 37,9 megavatios del parque Legre. También se encuentran ejemplos como el de San Cristovo –que emplaza 28 megavatios en la reserva de Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel— o el de Serra da Piñeira -con 35 megavatios en la reserva Terras do Miño–.

Las reservas de las biosfera son zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos reconocidas como tales en un plano internacional por el Programa MAB de la Unesco. Deben cumplir tres funciones básicas: conservación de biodiversidad y ecosistemas, desarrollo de poblaciones locales y apoyo a la investigación. No obstante, la Xunta garantiza en sus autorizaciones que son «proyectos ambientalmente viables» siempre y cuando los promotores cumplan con los condicionantes fijados.

Los parques en reservas de la biosfera:

Carboeiro (Arteixo, Culleredeo y A Laracha)

Feás (Aranga y Coirós)

Felga (Aranga, Coirós y Oza-Cesuras)

Gato (Aranga y Oza-Cesuras)

Penas Boas (Oza-Cesuras y Aranga)

Seselle (en Oza-Cesuras)

Legre (Mesía y Oza-Cesuras)

As Encrobas (Ordes, Carral y Cerceda)

Farrapa II (Abadín)

Serra da Piñeira (Becerreá, Baralla y Láncara)

Reboiro (Baralla, Castroverde y O Corgo)

Monte do Cordal (Friol)

San Cristovo (Monterroso y Taboada)

Con presencia parcial en reservas de la biosfera

Además, se dan los casos como los de Meirama 76 (Cerceda y A Laracha), en donde la zona de actuación de la línea se solapa en unos 400 metros del tramo soterrado en los límites de la reserva.

También hay parques con zonas parcialmente en los límites de la reservas o incluidos en zonas de transición o en las llamadas ‘tampón’ -aquellas para amortizar efectos de acciones humanas sobre zonas de núcleo de la reserva–.

En este caso están:

Meirama (Carral, Ordes y Cerceda)

Neboada (Ribas de Sil, Trives, San Xoán de Río, Quiroga, A Rúa, Vilamartín)

Vacaloura (Monterroso y Portomarín)

Ventumelo (Trives, Ribas de Sil y San Xoán de Río)

Serra do Colmo (Baralla y Becerreá)

Orballeira (Quiroga y Vilamartín).

Red Natura

Otros proyectos limitan con zonas de Red Natura. El parque Piago (Cervo, O Valadouro, Viveiro y Xove), por ejemplo, proyecta una línea de evacuación a 437 metros de una Zona de Especial Conservación (ZEC), mientras que la retramitación de Paraño Oeste (Beariz y Forcarei) está a solo 900 metros de Red Natura.

El de Marcofán (Beariz, Boborás y O Irixo) está a 422 metros del ZEC amparado por Red Natura.

En otro caso, en el de Monte Peón (en A Lama), se apunta que el territorio en Red Natura se encuentra a un kilómetro.

También se dan supuestos como el del Alto da Telleira (retramitación), en donde se recoge el paso de aves procedentes de reserva de la biosfera.

Proyectos denegados

Entre los expedientes resueltos de forma negativa, los técnicos hablan de que existe una línea de 100 kilómetros en el oriente de la provincia de Pontevedra que obliga a aves a «grandes cambios de rutas», al igual que en 40 kilómetros entre Vimianzo y la ría de Noia.

La propia conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, reconoció esta semana que se han denegado proyectos por la «masificación» de eólicos existente en zonas como O Barbanza, Serra do Suído y Vimianzo. Diferentes colectivos ecologistas y vecinales han avanzado que habrá una avalancha de recursos y denuncias en los tribunales, incluida por la vía penal.