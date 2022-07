Lactalis supera los 1.200 millones de ingresos en España, pero admite el golpe de la inflación

La multinacional Lactalis, el principal operador lácteo en España, ha hecho públicas las cifras generales de su pasado ejercicio, que cerró con 1.212 millones de facturación. El grupo francés, que pone en el mercado marcas como Puleva, Gran Capitán, El Ventero o President, reduce su cifra de negocio sobre los 1.266 millones de 2020 y los 1.261 millones de 2019.

El consejero delegado, Ignacio Elola, reconoce que, tras la amenaza del Covid, «2021 volvió a ser un año extremadamente complejo, incierto en lo económico y marcado aún por la recuperación sanitaria». En un escrito publicado en la memoria RSC de la compañía añade que «la subida de los costes de materias primas, energía y materiales, junto al hecho de que el consumo de productos lácteos no experimentó finalmente el ritmo de recuperación que esperábamos, afectaron de lleno al sector».

Ignacio Elola, consejero delegado de Lactalis en España / Lactalis Iberia

No desvela Lactalis datos de rentabilidad que, presumiblemente, se vería afectada por el impacto de la inflación. Así sucedió al menos con Capsa, la dueña de Central Lechera Asturiana y otro de los grandes operadores del sector, que encajó una caída del 24% del beneficio el pasado año, aún así de 19 millones de euros.

«Reconozco que nos enfrentamos al 2022 con cautela, pues todavía sigue habiendo más preguntas que respuestas sobre lo que va a pasar, no solo en el sector lácteo, sino a nivel general. Tenemos que ver día a día cómo se comporta la crisis energética en la que estamos sumidos y cómo evoluciona la economía mundial, europea y española. Eso me inquieta, no cabe duda, pero reconozco que miro cada día con optimismo y con la esperanza de que finalmente recuperaremos la senda del crecimiento rentable y sostenible que nos ha guiado siempre», expresa el consejero delegado de Lactalis.

Más trabajadores, menos recogida de leche

En el complejo escenario que describe Elola, la compañía incrementó su plantilla, alcanzando los 2.462 trabajadores en España frente a los 2.400 del año anterior. Es un dato relevante desde el punto de vista de la cohesión territorial ya que la mayoría del empleo generado por el grupo está en municipios de menos de 100.000 habitantes y 648 puestos de trabajo se ubican en municipios de menos de 25.000. La otra pata de la contribución a la dinamización económica del rural es la recogida de leche, en la que Galicia es la principal despensa.

El pasado año, Lactalis recogió 995.000 litros, también por debajo del año anterior, cuando superó el millón de litros. De esta cantidad, 502.000 litros procedían de Galicia, donde la multinacional tiene fábricas en Nadela (Lugo) y Vilalba. La comunidad produjo el año pasado 2,9 millones de litros, según los datos del Ministerio de Agricultura, de manera que el grupo francés recoge en torno al 18% del total.

La tercera parte de la facturación de la multinacional en España procede de la venta de leche, lo que favorece a las fábricas gallegas, donde se envasa para marcas como Puleva, Lauki o President. A nivel mundial, Lactalis, que factura más que Zara, tiene como primer producto por ingresos el queso.

Más de 15 millones en inversiones

La compañía cuenta en Galicia con 280 trabajadores, 40 transportistas y 1.400 ganaderías para la recogida de producto, 54 de ellas ecológicas. Lactalis asegura que desde 2015 ha invertido en Galicia 29,2 millones. El año pasado fueron 1,3 millones en Vilalba y 1,7 millones en Nadela.

Estas partidas hay que enmarcarlas en un flujo constante de inversión hacia los centros productivos. En conjunto, el grupo de la familia Besnier destinó 15,7 millones a inversiones en sus fábricas españolas y al centro logístico de Guadalajara, desde donde exporta leche a otros países como Portugal, Francia, Reino Unido, Bélgica o Italia.