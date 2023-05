Las perfumerías Arenal duplican beneficios y rozan los 200 millones en ventas

No le va mal al grupo lucense Arenal bajo el paraguas del gigante portugués Sonae, que se hizo con el 60% de la cadena de perfumerías a comienzos de 2019. Superado el trance del Covid, los ingresos y los beneficios de la compañía no han dejado de crecer. El año pasado no fue una excepción. Según desvela el informe anual de MC Sonae, la división retail del grupo luso que integra Arenal, el volumen de negocio de la empresa gallega roza los 200 millones. Concretamente, se situó en los 192,7 millones en ingresos, frente a los 156,6 millones de 2021. A esto hay que añadir otros 6,2 millones de rendimientos operativos, lo que apunta a un crecimiento próximo al 24%.

Los beneficios también fueron al alza. Según las cuentas de Sonae, las ganancias netas ascendieron a 9,9 millones, casi el doble que los 5,2 millones de 2021. Estos resultados están sometidos a ajustes de consolidación, por lo que las cuentas de la filial gallega ofrecerán cifras más ajustadas, previsiblemente un poco superiores a las presentadas por el grupo luso, dueño de Worten, de la empresa de telecomunicaciones NOS o de los supermercados Continente.

Arenal se expande

Durante el pasado ejercicio, Arenal abrió siete nuevos establecimientos, entrando en tres comunidades autónomas en las que no tenía presencia: Navarra, Castilla-La Mancha y Extremadura. Además de en Galicia, la cadena de perfumerías ya contaba con puntos de venta en Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León y Navarra. El negocio de productos de perfumería, belleza, cosmética y parafarmacia se desplegaba a cierre de ejercicio en 66 tiendas y 38.000 metros cuadrados de área de venta.

Al frente de Arenal está Rafael Marzán, representante de la familia fundadora que todavía conserva el 40% del capital a través de la sociedad que ejerce de accionista único de la cadena de perfumerías, Tomenider. Sonae, con el 60% del capital, destaca en su memoria de ejercicio que 2022 fue también un año «récord» para la venta online, sin especificar la cifra o el porcentaje del volumen de negocio.

El grupo luso cifra en 76,1 millones el capital de Arenal, mientras que el pasivo no corriente ascendía a cierre de diciembre a 94,6 millones. La compañía lucense sumaba activos por valor de 94,6 millones, los no corrientes, y de 50,4 millones los corrientes.