Los trabajadores de Vestas protestan frente a la Xunta por el cierre: «Queremos trabajar y no emigrar»

Más de un centenar de trabajadores de Vestas se han concentrado este martes ante el edificio de la Xunta en Santiago para reclamar una «solución» frente al ERE extintivo que les afecta por el cierre de la fábrica en Viveiro a finales de año, coincidiendo en una jornada en la que se celebra en Compostela una mesa industrial para abordar su futuro.

La manifestación arrancó a las 15:00 horas desde el centro comercial de As Cancelas, con una pancarta en la cabecera que rezaba «Vestas, solución». El recorrido, en el que se corearon consignas como ‘Sen industria, non hai futuro’; ‘Queremos traballar e non emigrar’ y ‘Feijóo non te escondas, queremos que respondas’, terminó en el edificio administrativo que el Ejecutivo gallego tiene en San Caetano.

En declaraciones a la prensa antes de la reunión, el presidente del comité de empresa, David Mariño, ha dicho que espera que la mesa industrial «sirva para algo» y que «no sea otra promesa política», sino que «se presenten soluciones». «Nos quedamos nosotros sin trabajo, pero también se muere nuestra comarca», lamenta.

«Lo importante es no cerrar»

Mariño pide a Vestas «escuchar las ofertas y facilitar la reinserción de todos estos trabajadores que se van a quedar sin trabajo si definitivamente se acaba el periodo de ERE y se lleva adelante». «Lo importante es no cerrar. Necesitamos alternativas y revitalizar nuestra comarca que está muriendo», agrega.

La fábrica de Vestas en Viveiro emplea a unas 115 personas que fabrican generadores para el sector eólico (plataforma terrestre de 2 megavatios, así como paneles de control de la turbina marina V164) de mercados situados fuera de España.

Apoyo de Pontón y Caballero

Al inicio de la protesta, ha acudido la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, para mostrar su apoyo a los trabajadores, pues la de Vestas es una fábrica que «tiene viabilidad» y el cierre supone un «intento de deslocalizar la producción». Pontón considera que «es urgente que la Xunta se ponga manos a la obra para garantizar que no se pierda un solo empleo». «No queremos que siga el camino de Siemens Gamesa», ha añadido.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, también ha acudido a la protesta a trasladar su respaldo a los trabajadores. Exige a la Xunta que «deje de buscar culpables y empiece a buscar soluciones». Caballero recuerda que el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo tiene competencia exclusiva en materia industrial, por lo que emplaza a que agote todas las vías para frenar un ERE que supone «un duro golpe para toda la comarca de A Mariña».