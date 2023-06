Megasa presenta un ERTE en Narón por la fuga radiactiva tras lograr el grupo ingresos récord de 2.200 millones

Megasa, la primera siderúrgica gallega en manos de la familia Freire, ha activado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas de fuerza mayor para el personal de la sección de acería en su fábrica de Narón, en la comarca de Ferrolterra. Según indican fuentes de la parte social, la medida se hizo efectiva este martes y, de momento, se desconoce cuánto se prolongará en el tiempo. Afecta a unos 50 empleados de los 120 que trabajan en la factoría que, no obstante, continúa con su ritmo habitual de trabajo en otras secciones, como laminación.

La medida tiene su origen en la fuga de una fuente radiactiva de Cesio-137 que se produjo en la zona de acería el pasado 8 de junio y de la que dio cuenta el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Aunque se descartó la existencia de riesgo alguno por causa de la fuga, que habría sido un “incidente leve” según indican los representantes de los trabajadores, la actividad en la acería se vio paralizada debido a los protocolos establecidos. Megasa, de hecho, inició esta semana revisiones al personal que hubiera podido estar expuesto a la fuga.

Al margen del ERTE de fuerza mayor que este martes ha empezado a acometerse, la compañía habría barajado otras posibilidades como que los empleados de acería adelantasen sus vacaciones.

Resultados récord en 2022

La compañía de los Freire acomete este expediente temporal debido al parón en la acería de la fábrica de Narón después de firmar un 2022 de récord en todo el grupo a tenor de las cuentas recientemente depositadas por Bipadosa, el holding de los propietarios, ante el Registro Mercantil. Tal y como publicó Economía Digital Galicia, el grupo cerró el ejercicio de la crisis energética y la guerra de Ucrania con un beneficio neto consolidado de 260,14 millones de euros, un 60% por encima de las ganancias de 2021.

Pero, Megasa no solo marcó récord de beneficios en el ejercicio 2022, también de facturación. Aunque el dato no está todavía disponible en las cuentas anuales de Bipadosa (son públicas las individuales, pero no las consolidadas), el ENIF (documento de Estado de Información no Financiera del grupo) revela que la compañía, con fábricas en Galicia, Aragón y Portugal, marcó récord el año en el que se disparó la inflación, llegando el importe neto de su cifra de negocios a los 2.228,3 millones de euros.

Así, los ingresos del discreto imperio de los Freire se estiraron un 16%. En 2021, la compañía ya superó, incluso, sus números prepandémicos. Se anotó una facturación de 1.910 millones de euros, un 49% por encima de la cifra de negocio de 2020.

Mejora en todas las plantas

En cuanto a las ganancias por planta, todas las del grupo experimentaron una mejora en 2022. Así, Megasa Siderúrgica, la factoría de fabricación de productos siderúrgicos de Narón, obtuvo un resultado de 36,7 millones de euros, frente a los 36,5 de 2021. Su sociedad comercializadora, también con sede en el municipio de Ferrolterra, Metalúrgica Galaica, ganó 26,1 millones de euros, frente a los 25,5 millones precedentes.

El ebitda (beneficio antes de tasas, impuestos, amortizaciones y depreciaciones) se elevó hasta los 371,8 millones de euros. Según la documentación consultada por Economía Digital Galicia, sus ganancias en España pasaron de los 75,1 millones de euros cosechados en 2021 a los 138,8 millones en 2022. El notable incremento en el negocio estatal permitió que el pasado año las sociedades españolas superasen en beneficios a las de Portugal (allí cuenta con factorías en Maia y Seixal). Estas pasaron de generar 84,7 millones de euros de beneficio para Bipadosa en 2021 a 121,4 millones en 2022. En cuanto a los impuestos sobre beneficios por zona geográfica, estos fueron de 36,8 millones en España y de 45,3 millones en el país vecino.

El grupo siderúrgico cuenta con una plantilla de 1.230 empleados, 742 en Portugal y 541 en España.