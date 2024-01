El fiscal pide al juez que declare a Nueva Pescanova responsable civil en la quiebra de Pescanova

Nueva Pescanova, la primera pesquera de Galicia, lidia con la herencia de Manuel Fernández de Sousa, el empresario que llevó a quiebra a la compañía en 2013, iniciando un complejo concurso que acabó con la empresa en manos de la banca acreedora para, en la actualidad, estar pilotada por Abanca, que retiene más del 98% del capital. A finales del pasado año, la Audiencia Nacional dictó el decreto de ejecución de la sentencia que condenó al expresidente de la firma a seis años de prisión como responsable de los delitos que llevaron a la compañía a caer en suspensión de pagos. La ejecutoria era un paso indispensable para que los inversores que se vieron afectados por la caída de la multinacional con sede en Chapela recibiesen las indemnizaciones acordadas por la Justicia que, según la sentencia del Tribunal Supremo, rondan los 240 millones de euros.

Fernández de Sousa y la antigua matriz de la pesquera, la sociedad Pescanova SA, según la sentencia del Supremo, deben asumir el pago de esas indemnizaciones. En la actualidad, este vehículo retiene una participación aproximada de un 0,34% del capital de la Nueva Pescanova, al verse diluida su representación tras las distintas ampliaciones de capital aplicadas por la banca acreedora y, en última instancia, por Abanca, heredera de las antiguas cajas gallegas.

Ante el riesgo de que estos dos actores no puedan hacer frente a las indemnizaciones, ahora, la Fiscalía entiende que Nueva Pescanova debería asumir “su compromiso de pago de la responsabilidad civil de Pescanova SA”. Así se indica en dos documentos a los que ha tenido acceso Economía Digital Galicia firmados por el fiscal Juan Pavía Cardell con fecha 23 de noviembre de 2023 y 20 de enero de 2024. En el último de ellos, la Fiscalía informa de que se adhiere, de forma parcial, al recurso de revisión contra el decreto de ejecución fechado el 1 de diciembre del pasado año.

La incógnita de la cuantía

En los dos informes consultados, la Fiscalía no hace referencia a la cantidad exacta por la que Nueva Pescanova tendría que responder solidariamente de admitirse sus postulados. Por una razón: en el caso de la quiebra de la pesquera se entremezclan un proceso penal, el que juzgó las responsabilidades de De Sousa y Pescanova SA en la quiebra de la pesquera, y otro concursal, derivado de la suspensión de pagos y que atrapó a cientos de inversores. El interrogante se encuentra en si las indemnizaciones quedan sujetas, o no, a la misma quita que se aplicó, con carácter general, a todos los acreedores del concurso y que era de un 97,5%.

En su escrito del pasado diciembre, la Fiscalía indica que “de acuerdo con lo expuesto, la responsabilidad civil ex delicto debe convertirse en un crédito concursal más y someterse a la clasificación correspondiente, sufriendo, en su caso, los efectos de la par conditio creditorum”. Pero, “en opinión del Ministerio Fiscal se trata de una responsabilidad civil extracontractual y, por tanto, de un crédito con privilegio general. Como tal, es inmune a las quitas y esperas del convenio de acreedores, salvo los casos de adhesión libre o forzosa”, explica, para indicar, no obstante, que la última palabra la tiene el juez concursal.

Pendiente del juez

“En opinión del Ministerio Fiscal, los créditos por responsabilidad civil ex delicto no deberían sufrir los efectos del convenio. Esta clasificación concursal, sin embargo, no ha sido compartida hasta el presente por la defensa de Pescanova SA, que los ha considerado créditos subordinados con apoyo en un dictamen jurídico incorporado a las actuaciones, que fue oportunamente impugnado en este punto por el Ministerio Fiscal en un informe del 14 de diciembre de 2018. En todo caso, la clasificación del crédito por la responsabilidad civil ex delicto le corresponde hacerla en exclusiva al juez del concurso”, expone la Fiscalía en su adhesión parcial al recurso presentado por Manuel Fernández de Sousa.

Nueva Pescanova guarda silencio sobre la posibilidad de que, finalmente, tenga que asumir parte de la indemnización a los acreedores de la antigua Pescanova. La actual sociedad pesquera insiste en desligarse de cualquier responsabilidad relacionada con el pasado de la entidad.

Nueva Pescanova se aparta

Así, resuelve que “el grupo Nueva Pescanova nunca ha sido parte de este proceso penal, por lo que la compañía no tiene ninguna responsabilidad derivada del mismo”. “De hecho, no ha sido mencionado en la sentencia ni en ningún documento jurídico, convenio o contrato como consecuencia de la condena impuesta a la vieja Pescanova”.

A pesar de la aseveración, en su última memoria anual, Nueva Pescanova hacía referencia a este hecho, por el que ya realizó una provisión. En su informe de gestión, la pesquera recuerda que en febrero de 2023 el Tribunal Supremo confirmó la condena a la vieja Pescanova SA como responsable civil solidaria de la caída de la pesquera. “Las responsabilidades pecunarias derivadas de este proceso recaen en Pescanova SA”, exponen los administradores de la compañía que indican que, no obstante, “de acuerdo con los asesores legales de Pescanova SA existe la posibilidad de que las responsabilidades que recaen sobre la misma, derivadas de la sentencia, se puedan trasladar a Nueva Pescanova si se cumplen los términos y condiciones previstos en la legislación concursal y en los convenios de acreedores”.