Ofensiva de la empresa familiar gallega para bajar impuestos a la gasolina y poner fin a la huelga del transporte

La Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF) se dirige mediante carta al presidente del Gobierno ante la crisis desatada por la huelga del transporte. La asociación que integran un total de 58 empresas con sede social en Galicia exigen al Ejecutivo central que ponga en marcha medidas de manera inmediata para hacer acabar con unos paros que han colapsado las cadenas de suministros.

“Puertos donde no se puede descargar el pescado, polígonos sitiados por piquetes que no permiten ni entrar ni salir mercancías, granjas desabastecidas de alimento para sus animales, empresas que no reciben auxiliares y tienen que enviar a su gente a casa…”, denuncia la AGEF.

Rebajas fiscales y ayudas directas

Desde la asociación que preside Víctor Nogueira (Grupo Nogar) pide al Gobierno central concreción y celeridad con las medidas. En este sentido, desde la AGEF ponen como ejemplo a países vecinos como Portugal y Francia por y abogan por que se lleve a cabo una bajada del precio del combustible, ayudas directas o una reducción de los impuestos asociados a los carburantes, una medida esta última a la que el Gobierno ha abierto la puerta, pero a final de mes.

Desde la Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF) piden que se ponga fin «a esta huelga de transporte que tan graves perjuicios está causado al tejido empresarial gallego», en línea con las ideas expresadas por el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) este mismo miércoles.

Juan Manuel Vieites también exigió al Gobierno que articulase medidas para desbloquear esta huelga. Según el mandatario de la patronal gallega, «es inasumible que empresas y sociedad queden desabastecidas», motivo por el cual reclamaba la puesta en marcha de «medidas urgentes» para poner fin a unos paros que han provocado que industrias como la láctea hayan anunciado la suspensión de su actividad a partir de este mismo jueves.