Pablo Isla y Escotet calcan el mensaje: «Los fondos europeos deben transformar la economía (y la educación)»

Las casualidades existen, al menos en economía, y una de ellas hizo que el día que la Comisión Europea aprobó el plan de recuperación español y la millonaria inyección de fondos comunitarios, dos de los directivos más importantes para el futuro económico de Galicia impartieran tribuna, uno en el Círculo de Empresarios de Galicia y el otro en el Cercle d’Economia en Barcelona.

Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, y Pablo Isla, presidente de Inditex, pronunciaron casi la misma frase, definiendo la llegada de fondos europeos como una “oportunidad única”, ya no solo para reconstruir el tejido hecho añicos por el Covid, sino para “transformar” el sistema productivo en algo distinto, preferentemente mejor y necesariamente más competitivo.

De economía o no, la reflexión era conocida en todos los círculos, pues el plan abre la puerta a recibir 140.000 millones entre transferencias y créditos, suficiente para dar un vuelco integral a la economía con el inconveniente de que, tarde o temprano, se agotarán.

Ana Botín, Pablo Isla y José María Álvarez Pallete

¿Cuánto va a crecer la economía?

Así lo advirtió Isla, que profesó un moderado optimismo frente a la mayor animosidad de sus compañeros de coloquio: Ana Botín, presidenta de Banco Santander; y Álvarez Pallete, el de Telefónica. El 25% del IBEX en una misma tertulia.

El jefe de la multinacional gallega pidió no caer «en la autocomplacencia ni en una dinámica de no autoexigencia, porque los fondos no van a durar para siempre, no son ilimitados«, aunque reconoció que preveía un crecimiento por encima del 6% de la economía española.

En esa estimación coincidía también Ana Botín, que subió la apuesta y auguró que el crecimiento incluso podría llegar al 9%. Y es de esperar que también coincida Juan Carlos Escotet, que a 1.000 kilómetros de distancia, en Vigo, también estaba lleno de buenos augurios. «La buena marcha de la vacunación, la llegada de los Fondos Next Generation UE y el ahorro embalsado permitirán recuperar de manera rápida la capacidad de consumo previa a la pandemia», aseguró el banquero venezolano.

Transformen la economía, transformen la educación

La finitud de los fondos Next Generation obliga a dos preguntas, que en realidad son la misma: cómo no malgastarlos y cómo invertirlos para lograr un “efecto multiplicador” en su ejecución, en palabras de Isla. El presidente de Inditex reconoció que hay buenos precedentes de ejecución de fondos procedentes de Europa en España, pero recomendó que aborden el ámbito educativo.

No es la primera vez que Isla llama a una reforma en educación, pues el año pasado, en plena pandemia, aseguró que lo más importante para salir de la crisis del Covid-19 era “un gran pacto por la educación y la formación”.

En esta ocasión profundizó un poco más y vinculó la idea a que «en España faltan empresarios» y no se está poniendo en valor el papel de los que hay.

El primer ejecutivo de la mayor cotizada del IBEX consideró que, si bien hay en España empresas punteras de diferentes sectores, no se fomenta lo suficiente el espíritu empresarial y la regulación es «rígida», por lo que vio necesario implementar mecanismos más sencillos y fáciles de entender.

La banca: el antes y el ahora

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, también aludió a la oportunidad que representan los fondos europeos y a la necesidad de lograr consensos en su aplicación. «La colaboración entre banca, administraciones públicas y empresas será clave en la canalización de los fondos Next Generation UE como catalizadores de la transformación económica», aseguró el banquero.

Escotet comparó el papel de la banca frente a la crisis económica que arrancó en 2008 y concluyó que el sector mejoró: “En esta ocasión está siendo clave en la recuperación”.