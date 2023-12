R da otro acelerón a su red de 5G en el rural y alcanza los 224 concellos

El grupo gallego R fue pionero en el despliegue de fibra óptica en la comunidad, tarea a la que ha destinado desde 1998 más de 900 millones de euros. Ha pasado un cuarto de siglo y el proyecto continúa adelante. La tecnológica puso en marcha el año pasado el programa Internet Rural con el objetivo de dar cobertura a unos 300.000 inmuebles que, por cuestiones orográficas, no pueden tener acceso a fibra óptica. El servicio está pensado tanto para reducir la brecha digital como para adaptarse a la dispersión geográfica característica de Galicia.

En los últimos meses, R ha dado un acelerón, ampliando la cobertura de alta velocidad a 76 nuevos concellos. De esta manera son ya 224 municipios de Galicia los que tienen acceso a un internet avanzado, con la posibilidad de conectar diversos dispositivos a la vez en sus hogares y empresas, trabajar en remoto o disfrutar de contenidos de televisión en la mejor calidad, por poner algunos ejemplos.

R es el primer operador que aporta una solución 5G convergente fijo y móvil a clientes sin fibra en Galicia. En la actualidad, el 90% de la población gallega dispone de cobertura 5G de la cablera, de tal manera que pueden hacer uso de tecnología de quinta generación. La última ampliación del servicio hasta los 224 municipios permite a sus habitantes navegar a altas velocidades, del mismo modo que los 1,7 millones de hogares con fibra óptica de R de última generación.

La nueva solución se apoya en un router que permite conseguir velocidades de hasta 150 megas y, por otro lado, un sistema wifi 6 que facilita, por ejemplo, la experiencia multidipositivo con excelencia y con latencia mínima, similar a la que se obtendría con conexión de fibra. Una vez completada la extensión de Internet rural, lo que sucederá en los próximos meses, R espera dar cobertura de alta velocidad a la práctica totalidad de Galicia.

Alianza con Rede Aberta

La compañía firmó recientemente un acuerdo con el proveedor gallego Rede Aberta, que despliega una red ultrarrápida de fibra óptica por todo el territorio. La alianza pretende avanzar en el objetivo de ampliar aún más la cobertura de banda larga en Galicia y proporcionar al rural una conectividad de calidad. «Esta alianza nos permite ampliar la presencia de los servicios de R y llegar a más hogares y empresas en todo el territorio, reforzando nuestro compromiso con la transformación digital de nuestra sociedad», dijo Alfredo Ramos, director de R. Pere Antentas, director xeral de Rede Aberta, subrayó la importancia del acuerdo entre dos operadores de referencia en telecomunicaciones e infraestructuras del rural: «Con este acuerdo, las aldeas del rural disfrutarán de servicios de R tal y como lo hacen en A Coruña o Vigo. Es el acuerdo entre dos empresas que hablan y piensan en gallego, un río de prosperidad económica para el rural», destacó.

En total, 200.000 inmuebles de zonas rurales en 278 núcleos de población de 86 concellos podrán disponer desde ahora de servicios avanzados de telecomunicaciones de R gracias a la fibra óptica de Rede Aberta. “Esta colaboración ha sumado un volumen importante de hogares y negocios con fibra que se añaden al despliegue propio de R y a la aportación de Internet rural, nuestro servicio de banda larga con 5G y wifi 6 que lanzamos el año pasado», añadió Ramos. Además, Rede Aberta resultó adjudicataria del Plan Único Banda Larga 2023 para las provincias de A Coruña y Pontevedra, lo que supondrá llevar fibra óptica a aproximadamente otros 30.000 inmuebles.

Los municipios ‘Internet rural’ de R



A CORUÑA (75 concellos): Abegondo, Ames, Aranga, Ares, Arteixo, Arzúa, A Baña, Bergondo, Betanzos, Boimorto, Boiro, Boqueixón, Brión, Cabana de Bergantiños, Cabanas, Camariñas, Cambre, Carballo, Cariño, Carnota, Carral, Cedeira, Cee, Cerceda, Coirós, Corcubión, Coristanco, Curtis, A Coruña, Culleredo, Fene, Ferrol, Fisterra, A Laracha, Laxe, Lousame, Malpica de Bergantiños, Melide, Mazaricos, Mesía, Miño, Mugardos, Muros, Narón, Neda, Negreira, Noia, Oleiros, Ordes, Oroso, Ortigueira, Outes, Oza-Cesuras, Padrón, O Pino, Pobra do Caramiñal, Ponteceso, Pontedeume, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Rois, Sada, San Sadurniño, Santa Comba, Santiago de Compostela, Santiso, Sobrado, As Somozas, Teo, Touro, Trazo, Valdoviño, Vedra e Zas.



LUGO (46 concellos): Abadín, Baralla, Barreiros, Becerreá, Begonte, Burela, Carballedo, Castro de Rei, Cervo, Chantada, O Corgo, Cospeito, A Fonsagrada, Foz, Friol, Guitiriz, O Incio, Lourenzá, Lugo, Meira, Mondoñedo, Monforte de Lemos, Monterroso, Navia de Suarna, As Nogais, Ourol, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, A Pobra do Brollón, Pol, A Pontenova, Portomarín, Rábade, Ribadeo, Sarria, O Saviñao, Sober, Triacastela, O Valadouro, Vilalba, Viveiro e Xove.

OURENSE (50 concellos): Allariz, Amoeiro, Arnoia, A Bola, O Barco de Valdeorras, Beariz, Os Blancos, Calvos de Randín, Carballeda de Avia, Carballeda de Valdeorras, O Carballiño, Castrelo do Val, Cenlle, Coles, Celanova, Larouco, Lobeira, Lobios, Maceda, Manzaneda, Maside, Melón, Monterrei, Muíños, Nogueira de Ramuín, Oímbra, Ourense, Paderne de Allariz, Padrenda, Piñor, Parada de Sil, Pereiro de Aguiar, Barbadás, Pobra de Trives, Quintela de Leirado, Ribadavia, Riós, A Rúa, Rubiá, San Cibrao das Viñas, San Cristovo de Cea, Sarreaus, Trasmiras, Toén, Vilar de Barrio, Viana do Bolo, Verín, Vilamarín, Xinzo de Limia e Xunqueira de Ambía.

PONTEVEDRA (53 concellos): Agolada, Arbo, Baiona, Barro, Bueu, Caldas de Reis, Cambados, Campo Lameiro, Cangas, A Cañiza, Catoira, Covelo, Crecente, Cuntis, A Estrada, Gondomar, O Grove, A Guarda, A Illa de Arousa, A Lama, Lalín, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Mondariz, Mos, As Neves, Nigrán, Oia, Poio, Ponte Caldelas, Ponteareas, Pontecesures, Pontevedra, O Porriño, Portas, Redondela, Ribadumia, O Rosal, Salceda de Caselas, Salvaterra do Miño, Sanxenxo, Silleda, Soutomaior, Tomiño, Tui, Valga, Vigo, Vila de Cruces, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa.