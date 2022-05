Reganosa prepara una inversión de 16 millones en su terminal GNL de Mugardos

Reganosa ha puesto sobre la mesa una inversión de 16 millones para su terminal de gas natural licuado en Mugardos. La compañía quiere incorporar “un puntero sistema que maximiza el aprovechamiento de la energía y permite prestar todo tipo de servicios logísticos en cualquier momento». De paso, avanza en su objetivo de crear alrededor de su planta un hub de GNL de referencia para el noroeste peninsular.

Según explica la empresa, dentro de los tanques de almacenamiento de las regasificadoras se generan unos vapores conocidos como BOG (boil off gas). En circunstancias habituales, en la planta de Mugardos esas existencias se recuperan como GNL en un equipo denominado relicuador y posteriormente se integran en la corriente que se regasifica y envía a la red de gasoductos de alta presión.

No obstante, en momentos puntuales de escasa emisión a la red por baja demanda o de parada por mantenimientos u otras circunstancias, no todo el BOG puede ser relicuado y condiciona la operación de la terminal. La inversión de Reganosa pretende que la actividad de la planta no esté condicionada por la gestión de esos vapores.

Ahorro energético y ampliación del servicio

«En el futuro, sin importar el volumen de emisión a la red que se esté llevando a cabo, el complejo podrá ofrecer separadamente todo el catálogo de servicios previstos en la regulación: puestas en frío, cargas de grandes buques, aprovisionamientos de pequeños barcos, puestas en gas…», explica la compañía.

Leer más: Reganosa y EDP inician la tramitación de su central de hidrógeno en As Pontes

El nuevo compresor “no solo mejorará la flexibilidad y competitividad de las instalaciones, sino su eficiencia y sostenibilidad, al maximizar el aprovechamiento de la energía». Se calcula que podrían generarse ahorros medios anuales de 26 a 40 gigavatios por hora (GWh).

El proyecto, apunta Reganosa, se alinea con los objetivos que inspiran los últimos reglamentos europeos en materia de gestión de gases dentro del sector energético, así como con los desarrollos nacionales de estos. La compañía ya ha iniciado los trámites administrativos para materializarlo.