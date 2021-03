Repsol: 6.000 millones de inversión y tres proyectos en A Coruña a la espera de los fondos europeos

Hidrógeno verde, economía circular, renovables, movilidad eléctrica y transformación digital. Eses son los ejes sobre los que Repsol ha diseñado 30 proyectos que optan a los fondos de reconstrucción europeos con el objetivo de movilizar 5.959 millones de inversión.

El presidente de la compañía, Antonio Brufau, manifestó ante los accionistas que “de esta crisis tenemos que salir con más industria, y no con menos, con más empleo de calidad, y no con más precariedad, capturando todas las oportunidades de los Fondos Europeos Next Generation, que están basadas en proyectos viables y de ejecución asegurada”.

Las propuestas del grupo se distribuyen en ocho proyectos de hidrógeno renovable, nueve de economía circular, cuatro de generación renovable y almacenamiento, ocho de energía distribuida y movilidad eléctrica, y uno que aborda la infraestructura de transformación digital.

Los proyectos en A Coruña

Entre estos se incluyen tres vinculados a la refinería de A Coruña. Repsol pretende desarrollar la producción de hidrógeno renovable a partir del biogás obtenido de residuos urbanos.

En la refinería coruñesa también busca la compañía incrementar la capacidad de producción de biocombustibles con la aplicación de nuevas tecnologías. En este caso, el proyecto pretende aprovechar los residuos procedentes de hogares y de la industria agroalimentaria.

Finalmente, Repsol también busca el aprovechamiento energético de focos de calor de la refinería para calentar el agua de los núcleos poblacionales próximos.