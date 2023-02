Roberto Tojeiro (Gadisa): “Nos estamos endeudando y vamos a tener que pagar este esfuerzo”

Pensar en los fondos europeos Next Generation como una panacea para todos los males es caer en un equívoco. Lo saben bien las empresas, que son las que optan a conseguirlos y las que deben implementar con sus proyectos la transformación económica que saque a los países del shock provocado por el Covid-19 y de los sistemas de producción con base en los combustibles fósiles que están enfermando el planeta. El reto es mayúsculo y complejo, y requiere de una visión a largo plazo, como recordó el presidente de Gadisa, Roberto Tojeiro, que este jueves participó en una jornada organizada por Faro de Vigo sobre los desafíos de la economía gallega.

El responsable de uno de los mayores grupos empresariales de Galicia, dueños de Gadis y accionista mayoritario de Reganosa, reconoce que la situación económica es mejor de lo que se esperaba en este arranque de 2023, pero sigue siendo complicada. «Estamos utilizando herramientas necesarias, pero que generan un endeudamiento porque no estamos produciendo lo suficiente para compensar el esfuerzo que estamos haciendo en equilibrar a la sociedad para que este momento no nos supere. Creo que es lo que tenemos que hacer como sociedad, pero vamos a tener que pagar en algún momento este esfuerzo«, explicó.

En su intervención quedó claro que, a su entender, se está haciendo lo que se debe, pero comporta un riesgo elevado. «Vuelvo a la necesidad de que todos trabajemos mirando a largo plazo, si miramos al corto plazo nos vamos a equivocar«, reiteró Tojeiro, después de unos años en los que las urgencias, primero la pandemia y luego la inflación, obligaban a abordar con premura los problemas de impacto social grave e inmediato.

«Si hablamos de Next Generation como oportunidad está claro que lo son, y seguramente también una necesidad. Pero no deja de ser dinero nuestro, de los ciudadano. Se nos aplican unas directrices que se dicen óptimas para invertir ese dinero como Comunidad Europea, para conseguir no solo unos resultados que nos permitan pagar el endeudamiento que hemos adquirido, sino tener un resultado positivo. Eso es Next Generation, dinero de los ciudadanos que tendrán que recuperar los ciudadanos«, dijo el empresario, instando a no olvidar esta cuestión nunca.

La pesada mochila de Galicia

El presidente de Gadisa reclamó que la regulación necesaria para lograr los objetivos ligados a los planes de recuperación esté a tiempo e hizo una petición expresa para Galicia en el final de su intervención. «Solo queremos las mismas reglas de juego que tienen los demás. Incluso estaríamos dispuestos a negociar sin deuda histórica«, ironizó.

«Con eso se solucionarían muchos problemas en Galicia, España y Europa. En Galicia tener unas reglas de juego que nos permitan competir con otras zonas de España y el mundo nos vendría muy bien. Esta energía que tenemos los gallegos y que somos capaces de demostrar en el mundo históricamente sería más rentable si tuviésemos una mochila menos pesada, o la misma que los demás”, concluyó.