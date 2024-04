Rueda asegura que Altri tiene el aval de Pedro Sánchez ante las dudas de Besteiro

Alfonso Rueda ha pedido al Ejecutivo central que no cambie de postura respecto a la fábrica de Altri en Palas de Rei (Lugo), el proyecto de mayor inversión que ha impulsado Galicia a los fondos Next Generation. La planta de fibras textiles genera dudas en el PSOE ya que entiende que, una vez presentada a exposición pública, dista de la iniciativa original. José Ramón Gómez Besteiro, de hecho, exigió este lunes a la Xunta que explicara los cambios respecto al proyecto inicial y lamentó que el Gobierno gallego todavía no haya «abierto la boca» para explicar por qué pasó de 2.500 a «300 o 500 empleos».

El presidente de la Xunta sabe que la posición socialista es relevante ya que la pastera lusa está buscando fondos europeos para poder desarrollar la inversión, que se estima en 850 millones. Por este motivo ha pedido que no se produzca un «cambio de postura» del Ejecutivo central, aludiendo también a las palabras críticas del delegado del Gobierno. El dirigente autonómico recalcó que varios ministros y el propio Pedro Sánchez mostraron su apoyo a la factoría lucense en diversas reuniones.

Rueda pide «responsabilidad» al PSOE

Pedro Blanco, el delegado del Gobierno en Galicia, expresó en una entrevista en la Cadena Ser que la planta de Altri generaba dudas por la «falta de transparencia» e instó al Gobierno gallego a aclarar «cuál es su implicación económica» y «cuáles son los mecanismos que debe cumplir», así como si «se ajusta o no a la legalidad».

Ante las críticas, Rueda ha recordado este lunes las «varias reuniones» que mantuvo con representantes de ministerios y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que estos se manifestaron «a favor de la existencia de una empresa tractora que va a crear muchos puestos de trabajo y que es fundamental para el desarrollo económico de Galicia».

El dirigente autonómico confía en que el Estado siga «en esa postura», al tiempo que ha recalcado que Altri podrá levantar su proyecto «siempre y cuando se cumplan las condiciones» desde el punto de vista medioambiental. En este sentido, la empresa «tiene que emitir muchas autorizaciones» y documentación, y la Administración gallga «en ningún caso daría su respuesta afirmativa si no se cumpliese todo». Por ello, apela al PSOE para que tenga «un poco de responsabilidad».