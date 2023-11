La china Sentury Tire duplica su proyecto de Marruecos, que será tan grande como el de As Pontes

En noviembre del año pasado, Stellantis anunciaba una inversión de 300 millones en Marruecos para duplicar la producción de vehículos en su planta en Kenitra hasta alcanzar las 450.000 unidades. Casi exactamente un año después, Sentury Tire refrendaba en una junta extraordinaria de accionistas la denominada fase 2 de su proyecto en Tánger, un plan que también prevé duplicar la producción en su nueva factoría para alcanzar los 12 millones de neumáticos anuales.

El caso del fabricante chino es distinto, pues su planta marroquí aún no existe. Empezó a construirse el pasado octubre, cuando estaba prevista una inversión de 296 millones de dólares y una producción anual de seis millones de ruedas cuando estuviera a pleno rendimiento. Ahora, el clima «favorable» que detecta en Marruecos y los «bajos costes de inversión» han llevado a la compañía de Qingdao a subir la apuesta, poniendo otros 193 millones de dólares sobre la mesa. Con la segunda fase, la inversión en las nuevas instalaciones africanas se eleva hasta los 490 millones de dólares, unos 450 millones de euros. La planta ya no será de la mitad de tamaño que la de As Pontes, como estaba previsto, sino que tendrá la misma capacidad de producción, 12 millones de neumáticos al año.

Sentury necesita más fábricas

Sentury presentó la ampliación de su proyecto en Marruecos el pasado 25 de octubre y obtuvo un respaldo unívoco para llevarlo a cabo en una junta extraordinaria celebrada el pasado jueves. La factoría de Tánger, igual que la de As Pontes, se enmarca en la hoja de ruta 833plus, que diseñó la compañía con el objetivo de alcanzar los ocho centros de producción de neumáticos de alto rendimiento, tres en China, dos en Tailandia, dos en Europa, uno en África y otro en América del Norte. El fabricante lleva tiempo reiterando que el principal dilema que afronta es la falta de capacidad de producción para atender a la elevada demanda de los clientes. También comentó que prevé desarrollar de manera simultánea las dos fases del proyecto en Tánger.

En el informe de viabilidad sobre la segunda fase de la factoría marroquí, Sentury prevé unas ventas de 210 millones de dólares y un beneficio de casi 58 millones de dólares al año. El retorno previsto para la inversión es del 28% antes de impuestos y el periodo de construcción de unos 12 meses. El documento destaca las facilidades fiscales que ofrece Marruecos, su ubicación estratégica para el mercado norteafricano y europeo, así como el tratado de libre comercio con Estados Unidos, la proximidad del puerto Tanger Med y del aeropuerto internacional y los ágiles procedimientos de aprobación por parte de las autoridades marroquís. Todos estos elementos ya habían sido enunciados por el fabricante chino cuando anunció el proyecto para construir su fábrica en Tánger, que ahora amplía con esta nueva inversión. También destacaba entonces, y reitera ahora, las inversiones de Stellantis en Kenitra como muestra del crecimiento de la industria del automóvil en el país.

A la espera en As Pontes

Aunque se anunció después que la factoría gallega, la primera fase de la planta de Sentury en Marruecos ya ha comenzado a construirse. En la visita del presidente del grupo chino, Qin Long, a Galicia, donde se reunión con Alfonso Rueda, planteó el objetivo de iniciar las obras en As Pontes este mismo año, aunque por el momento no ha sucedido. La compañía, pese a todo, trasladó que el proyecto avanzaba «según lo previsto» el pasado 23 de octubre a preguntas de los inversores.

Con una inversión prevista de unos 520 millones, la factoría gallega es una de las piezas clave para la reindustrialización de As Pontes tras el cierre de la central térmica de Endesa. El mes de octubre, el proyecto obtuvo una declaración de impacto ambiental favorable, lo que le permite superar el principal escollo administrativo para instalarse en la localidad coruñesa. La Xunta declaró la fábrica de Sentury proyecto industrial estratégico para acelerar los permisos. Una vez a pleno rendimiento se estima que creará unos 750 empleos directos.