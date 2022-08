SOS de Coren por la inflación: «Las empresas no van a poder continuar así»

Voz de alerta de Coren. El grupo cárnico ha advertido del impacto que la subida de los precios está teniendo en el tejido económico gallego. “Si no se apoya, como está pasando en estos años con enormes y locas subidas de la energía y materias primas, que serán mayores a partir de septiembre con los líos que nosotros no formamos, las empresas son las que van a pagar y no van a poder seguir así”, ha explicado el presidente de Coren, Manuel Gómez-Franqueira.

El máximo representante de la firma ourensana realizó estas declaraciones durante la visita del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y dos de sus conselleiros -el de Economía y vicepresidente primero, Francisco Conde, y el de Medio Rural, José González,- a su centro de procesado avícola de Santa Cruz de Arrabaldo.

Durante su intervención, Gómez-Franqueira ha subrayado que “si las empresas no funcionan, no hay puestos de trabajo ni ingresos. Hay que ir por el camino de rebajar costes, hay otra forma de hacer las cosas”, ha reivindicado. En este sentido, el presidente de Coren ha explicado que la teoría económica dice que estas subidas de costes hay que repercutirlas “en el público, pero eso va para la inflación y no te lo dejan hacer porque tres cadenas controlan el 80% del mercado en España”.

Menos burocracia y acceso a los fondos europeos

Además, Gómez-Franqueira ha destacado también la capacidad de empresas como Coren para fijar población en el rural. “Cuando decimos que hay que fijar población, ¿cómo lo hacemos? ¿Los clavamos? El campo tiene que ser rentable para así generar puestos de trabajo dignos como en esta u otras industrias”.

Es por ello que el presidente de Coren ha abogado por “reforzar el tejido económico empresarial en el que Galicia puede ser fuerte, con modelos así en la agroalimentación y no individuales”. Es, a su juicio, la “única manera de mantener la producción de alimentos en un país y no depender de otros”.

Por su parte, Alfonso Rueda ha destacado los “acompañamientos económicos al sector” y la simplificación de la burocracia para aquellos proyectos de especial interés, reduciendo los plazos a la mitad”. Además, el titular de la Xunta ha advertido que “no debería haber excusa para que industrias como esta [por la cárnica] puedan entrar y beneficiarse” de los fondos europeos. “Es una oportunidad única”, ha valorado.