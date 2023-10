Stellantis Vigo se cuela entre las tres mayores fábricas de coches de Europa

España es el segundo fabricante de vehículos de Europa y supera ampliamente el volumen de producción de Francia o Italia, pese a contar menos fábricas que estos países, actores históricos de la industria automovilística. Las factorías españolas han manufacturado 1.613.618 vehículos en los primeros ocho meses del año, un volumen de producción superior al de competidores directos como el Reino Unido, con 645.859; Turquía, con 981.897; Italia, con 347.062, o Portugal, con 221.525, según datos extraídos de las asociaciones de fabricantes de los países citados. Tan solo Alemania alcanza una cifra mayor, al salir de fábrica 2.780.500 vehículos entre enero y agosto.

Al frente de la producción en España está Stellantis, con plantas en Madrid, Zaragoza y Vigo. Esta última lideró la fabricación de vehículos en la división española del grupo y es una de las mayores de Europa. La factoría de Volkswagen en Wolfburg es la más grande, con una capacidad de producción de 800.000 autos, aunque el año anterior fueron poco más de 400.000 los que salieron de sus cadenas de montaje. Cerca del buque insignia de la marca alemana se quedaron la fábrica de Skoda en Mladá Boleslav (República Checa) y las instalaciones de Balaídos, ambas con más de 400.000 automóviles fabricados en 2022.

El «milagro» de las fábricas de coches

«Es un milagro industrial -sobre todo al no contar con los centros de decisión en España- que se ha logrado gracias a la calidad productiva y el diálogo social entre empresas y sindicatos, que ha facilitado la paz social y con ello la llegada de nuevos modelos para fabricar y nuevas inversiones», explica a EFE el director general de la Asociación española de fabricantes de automóviles y camiones (Anfac), José López-Tafall, regocijándose en la posición del país como segundo productor europeo de vehículos.

Esta posición se consigue, además, con menos fábricas que la mayoría de territorios competidores. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA en sus siglas en inglés) revela en su último informe que España cuenta con 16 factorías, entre las que cuenta también los autobuses compostelanos de Castrosua y los ourensanos de UNVI. A nivel continental, Alemania (54), Reino Unido (36), Rusia (32), Francia (31), Italia (23) y Polonia (19) aventajan en número de fábricas a España, empatada con Turquía, pese a que, a excepción del primer país, todos producen menos vehículos que España.

«La importancia está en la rentabilidad de la planta, más que en el propio número«, asevera López-Tafall, que remarca el parque de proveedores de la industria española, la capacidad logística del país -fundamental para la exportación- y la aplicación de programas como la Formación Profesional dual, que permite la adaptación de los plantillas a las nuevas tecnologías.

Medalla de plata para la industria europea

Según los últimos datos de ACEA, las plantas de países miembros de la UE produjeron 13 millones de vehículos en 2022, un millón más que el año anterior, a pesar de la ralentización de las cadenas de suministros, derivada de los cierres de fronteras debidos a la pandemia y los efectos adversos del bloqueo del canal de Suez por el encallamiento del buque Ever Given. No obstante, la fabricación fue un 29% menor que en 2019, cuando se manufacturaron 18,5 millones de vehículos, entre coches, furgonetas, camiones y autobuses.

En caso de incluir a países europeos no miembros del bloque comunitario, la producción del Viejo Continente ascendería a los 16,3 millones, pero registraría una caída del 0,5% respecto a 2021 y un 26% menos que en el año antes de la pandemia, con más de 22 millones de unidades. Lejos quedan los años en los que las factorías europeas eran origen del 31% de los autos elaborados (2007) y ocupaban el primer puesto del mercado del automóvil en volumen, ya que China se ha hecho con el primer puesto al pasar de fabricar el 13% de los vehículos en 2007 a elaborar el 32% en 2022, lo que supone «un tercio de las unidades», según ACEA.