Una patronal del transporte pide la intervención del mercado de combustibles

La escalada en el precio de los combustibles está presionando con fuerza a los transportistas, que amenazan con aparcar los camiones al no poder absorber el incremento de costes de su actividad. La Asociación Empresarial do Transporte de Mercadorías por Estrada de Galicia (Apetamcor) ha emitido un comunicado pidiendo la intervención del mercado de carburantes para evitar “el colapso del transporte por carretera”. Según la entidad, los transportistas que operan en Galicia «podrían verse abocados a corto plazo a un colapso total y a la paralización de su actividad», al «no poder absorber el incremento de sus costes de explotación, agravados día a día por la escalada incontrolada y la volatilidad de los precios de los combustibles».

«Sin que nada haga prever que vaya a producirse una rebaja de los precios del gasóil, sino que muy por el contrario, ya se augura una mayor crisis energética, agravada además por la situación bélica que sufre Ucrania tras la invasión rusa, Apetamcor reclama soluciones urgentes por parte del Gobierno español interviniendo este mercado de forma extraordinaria», subraya.

Los beneficios de las energéticas

La asociación define como “crítica” la actual coyuntura y lamenta que “las grandes compañías energéticas” sean las gran beneficiadas frente a los pequeños consumidores. Resalta «el caso de los beneficios extraordinarios de Repsol, que sólo en el primer trimestre de este año obtuvo unas ganancias de 1.400 millones de euros, más del doble de los que ganó en el mismo trimestre de 2021″.

«Como prueba de la situación de abuso y especulación que sufre el mercado de los combustibles en España, Apetamcor destaca los datos que publicó la Comisión Europea la última semana del precio del gasóleo antes de impuestos en Francia que se situaba 16 céntimos más bajos, por lo que pese a la mayor fiscalidad sobre los carburantes en el país galo el precio en las gasolineras es prácticamente similar al de España», expone.

La entidad reitera «la necesidad de que el Gobierno intervenga el mercado de los combustibles» para «evitar que se agrave la escalada de abuso de las petroleras y se aboque al colapso de la actividad del transporte por carretera», concluye.