Ana Pontón ‘se crece’ y presenta el diseño de su nuevo Gobierno antes de pasar por las urnas

Ana Pontón se ha adelantado a conocer cuál será el resultado de las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán el próximo domingo 18 de febrero, y ha presentado este lunes el diseño de su gobierno si recibe la confianza de los gallegos en las urnas. Así, una de las líneas que seguirá en su ejecutivo será la «equidad» de todos los ciudadanos, de manera que también todos los ayuntamientos serán tratados «por igual», independientemente de las «siglas» del gobierno que los dirija.

«La primera decisión es que los gallegos decidan si quieren un presidente que se apellide Rueda o una presidenta que se apellide Pontón», ha proclamado la líder del Bloque, tras ser preguntada si ya tiene previsto nombres para ese eventual gobierno. Lo que ha concretado es que el Ejecutivo estará dividido en dos grandes áreas (una económica y otra social), que se reunirán mensualmente –además del Consello de la Xunta de forma semanal– y que velarán por el cumplimiento y ejecución de las medidas a implantar.

Dentro de este diseño de Gobierno, tal y como avanzó en el debate en la CRTVG, la intención de la líder del Bloque es asumir en primera personas las competencias de igualdad al tratarse de un área transversal que ella misma pretende liderar.

Sobre las primeras medidas que aprobaría su gobierno, Pontón ha ratificado que al primer Consello se llevarán «muchas» cuestiones, pero ha situado varias prioridades: «rescate» de la sanidad con un plan de 200 millones para atención primaria, la gratuidad de los libros de texto y el incremento de la ayuda en el hogar.

Líneas maestras de su gobierno

En su exposición en la capilla del Hotel Palacio del Carmen, Pontón ha desgranado las líneas maestras del que sería su ejercicio como presidenta y la organización de su gobierno. «Vamos a cambiar el concepto de gobernanza, pasar de estar en el gobierno a ser gobierno. Un cambio esencial que nos permita poner en marcha el gran impulso de este país; no se trata de ocupar el gobierno», ha enfatizado.

Pontón ha comprometido darle a Galicia «el mejor gobierno de todos los tiempos», con las mejores personas «capaces y dispuestas a avanzar en Galicia», sin prometer «imposibles». Dijo que será un gobierno con personas que tengan la «cabeza y el corazón» en este país, que «estudien las mejores respuestas y pongan en práctica» las mejores soluciones, «pensando en la realidad y las necesidades de este país».

La líder nacionalista ha afirmado que no quiere un gobierno de personas «acríticas y sin iniciativa», sino «las mejores», y un Consello de Xunta «dinámico y participativo, un gobierno de personas brillantes», porque «lo que está en juego es darle (a Galicia) el mejor gobierno a este país».

«Quiero dejar atrás el tiempo de la propaganda y pasar a los hechos y compromisos», ha enfatizado Pontón, quien ha proclamado que su objetivo es «comenzar una nueva etapa, pensando en los problemas, la sanidad, la educación, el cuidado de los mayores, en un trabajo digno que permita llegar a fin de mes». Poner a Galicia a «producir desde la ciencia y la innovación» y «abrir una nueva etapa en que los derechos y la igualdad sean una prioridad del gobierno». «Abrir la mejor etapa con mejores oportunidades», ha señalado.

Equidad con la ciudadanía

Pontón ha asegurado que fundará su gobierno sobre el principio de «equidad» con la ciudadanía, las empresas y el resto de administraciones, «tratando a todo el mundo por igual». En este sentido, ha garantizado que «todos los ayuntamientos tendrán el mismo trato, con independencia del color político» de su gobierno.

«Erradicaré el favoritismo y será el fin de las puertas giratorias», ha remarcado Pontón, quien ha dicho que «se acabó gobernar contra las minorías o grupos de presión». «El interés público siempre estará por encima del particular y siempre para la mayoría social; un gobierno justo y que trate a los ciudadanos con equidad e igualdad», ha manifestado, antes de proclamar que «el cambio es imparable».

Otro concepto de Ejecutivo

El gobierno que «aspira» a gobernar, contará con dos grandes áreas que impulsarán la acción de gobierno. Una de sectores productivos y recursos naturales y una segunda de políticas sociales, bienestar y calidad de vida, para contar con un país en que la gente «viva mejor».

Ambas áreas estarán coordinadas directamente desde la Presidencia de la Xunta, con reuniones semanales para evaluar las estrategias de actuación, ejecución y reuniones mensuales además de la semanal del Consello para darle «un impulso importante desde el primer momento».

Así las cosas, Pontón ha pedido «humildemente» la confianza de los gallegos el próximo 18 de febrero, para poder «demostrar» que son «capaces» de «una Galicia mejor» y que «dentro de unos años» puedan «sentirse orgullosos» del gobierno.

«Nerviosismo» del PP

Ana Pontón, preguntada por ello, ha observado que el PP «está muy nervioso en esta campaña» en la que ha pasado de «esconder las siglas a esconder a su candidato», que «no quieren que acudan a los debates».

«Las personas que nos presentamos tenemos obligaciones de rendir cuentas a la ciudadanía», ha señalado Pontón, quien ha observado que el PP demuestra con esta «huida del debate que no confía ni en su programa ni en sus personas» y lo ha vuelto a considerar una «tremenda falta de respeto. «No me da plantón a mí, sino al conjunto de los gallegos. Está a tiempo de rectificar y le sigo retando a que no se esconda», ha manifestado la dirigente nacionalista, quien ha vuelto a invitar a Rueda a que acuda tanto al debate a tres de la TVE como al cara a cara planteado por la Cadena Ser.