Ana Pontón se lanza a por la Xunta con un baño de masas: «Me siento más preparada que nunca»

El BNG enseña músculo. Ana Pontón reunió a una multitud, entre cargos, militantes y simpatizantes de la formación nacionalista, en el acto que la proclamaba como candidata a la Xunta, por primera vez en mucho tiempo, con posibilidades reales de liderar un cambio en el Gobierno gallego. Ese hito es el que alientan desde hace tiempo en el partido, abrazado al posibilismo desde que la política de Chorente (Sarria) tomó el mando en una crisis sin precedentes y lo llevó hasta convertirse en segunda fuerza del Parlamento gallego, a mucha distancia del PSOE.

Confirmada su candidatura sin disensión interna, pues consiguió el aval del 99% de la militancia, Pontón volvió a apelar a ensanchar el partido y pidió el apoyo de todos los gallegos «que quieren cambio». Esta idea es clave en el crecimiento del BNG en los últimos años, y especialmente trascendente por la irrupción de Sumar en las próximas autonómicas. Cabe señalar que el ascenso de la formación frentista se produjo coincidiendo con el desmantelamiento del espacio que representaban las mareas, y que Sumar logró dos diputados en Galicia en las elecciones generales, uno más que el BNG, sin tener apenas implantación en el territorio.

«No estamos aquí en un acto más, no es un mitin más, ni esta será una campaña más. Este es uno de esos momentos en que un pueblo tiene que coger las riendas y pelear por el futuro. Es ahora; es el momento», comenzó Pontón tras la intervención de apertura de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en un acto que abarrotó el hall del Multiusos Fontes do Sar y que contó con la música de A Banda da Loba. «Tengo más entusiasmo y más ilusión. Me siento más preparada que nunca para ser la primera presidenta y poner en marcha el mejor gobierno de todos los tiempos», proclamó la portavoz nacional del BNG.

En el último Debate sobre el Estado de la Autonomía en el Parlamento gallego, la intervención de Pontón consistió en exponer las líneas maestras de un programa de Gobierno. Desde aquella sesión la mirada de los partidos está puesta en las elecciones, bajo la premisa de que Alfonso Rueda –que está de viaje por Galicia para tomar cañas con ciudadanos y contrarrestar lo poco conocido que es entre la población– apretará el botón del adelanto electoral más pronto que tarde. Este domingo, la líder nacionalista dijo que no perseguirán «imposibles» ni prometerán aquello que no pueden cumplir, pero confía en dar «lo mejor cada día para transformar» Galicia. «Creo humildemente que Galicia va a salir ganando con una presidenta del BNG», reivindicó.

Para conseguir el objetivo, Pontón sabe que no basta con el tradicional voto nacionalista. Por eso se dirigió a todas las personas que quieren cambio, sin importar lo que votaran en otras elecciones porque «todas las maneras de sentirse gallego son necesarias para abrir un tiempo nuevo«. A todas ellas, Pontón les ha dicho que es «su candidata», la candidata de una mayoría que «sabe que el futuro puede ser mejor», desde «el amor y la confianza en los que somos». «Tengo la certeza de que tenemos al alcance de nuestra mano, hacer historia. Vamos a liderar el Gobierno del cambio porque somos una fuerza humilde, pero digna; porque somos una fuerza de fiar y los gallegos saben que no les vamos a fallar, ni a Galicia ni a nuestra gente», ha manifestado.

La «crispación madrileña»

Una de las preocupaciones del BNG, además de Sumar, es el papel que desempeñará en los electores el contexto estatal, con una campaña en la que Rueda sacará a relucir los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez y las concesiones al independentismo catalán como uno de los ejes de su relato. A juicio de Pontón, esto se debe a que PP y PSOE «no están en lo importante» porque, para ellos, ha afirmado, «Galicia no es lo importante y por eso traerán a las elecciones gallegas sus batallitas madrileñas«. «Ni necesitamos ni merecemos su ruido y su crispación madrileña. Las fuerzas estatales lo único que demuestran es que no tienen proyecto para este país ni les interesa», reprochó.

La candidata del BNG sostuvo que las elecciones gallegas «no van ni de Sánchez ni de Feijóo», sino de «soluciones para el futuro colectivo» de Galicia, para «hacerse valer» y para avanzar. Por ello reivindicó que su partido es «la única fuerza que tiene un proyecto de futuro sin ataduras ni sumisiones», además de ser «solvente y capaz de construir un país mejor a favor de las personas». Libre, gallego y fiable. Esa es la imagen a proyectar.

No hubo sorpresas en los ejes de actuación clave de los nacionalistas, que orbitan en torno a la parte social. La «Galicia que quiere el BNG» tiene que ver con la defensa de la sanidad y la educación pública, las oportunidades para los jóvenes, la vejez tranquila, el sector primario productivo, el cuidado del medio ambiente y la innovación e investigación como base del desarrollo económico. También reivindicó Pontón un modelo energético «al servicio del país». Sobre esto, ha avanzado que la primera decisión en materia energética que tomará si alcanza la presidencia del Gobierno gallego será «sacar la silla que las eléctricas tienen en el Consello de la Xunta».