Besteiro aprovecha el bandazo de Feijóo con Puigdemont: «Estuvieron mintiendo a la cara a los votantes»

José Ramón Gómez Besteiro hurga en la herida interna del PP a cuenta de la postura de Génova respecto a Junts y a Carles Puigdemont. La dirección del partido filtró a un grupo de medios que estarían dispuestos a indultar al prófugo si se cumplieran determinadas condiciones –tendría que ser juzgado y rechazar la vía unilateral–, y también que estudió la posibilidad de una amnistía tras las elecciones generales, aunque la descartó en un día por considerarla inconstitucional. Estos mensajes, trasladados desde el propio equipo de Alberto Núñez Feijóo, entran en contradicción con la postura beligerante que ha mantenido el PP hasta ahora con los acuerdos entre el PSOE y Junts, que lo llevaron a convocar varias manifestaciones multitudinarias.

«Yo si fuera un votante del Partido Popular estaría indignado«, dijo Besteiro este lunes en Burela. El candidato socialista a la presidencia de la Xunta señaló que si fuese votante de la derecha «estaría tremendamente enfadado». «Les estuvieron mintiendo a la cara durante estos últimos meses«, aseveró, para reprochar a los populares sus «críticas desenfrenadas al Gobierno», con «manifestaciones y crispación». Todo ello, ha indicado, «para nada», «para enterarse ahora de que ellos estaban pensando en dar la amnistía a Puigdemont», ha censurado para criticar la «pantomima» del PP.

«¿Dónde está la moralidad del Partido Popular? ¿Dónde está ese Partido Popular que durante tres o cuatro meses estuvo acusando al gobierno del Partido Socialista de romper España?», ha apuntado para lamentar que se trate de «otra mentira más de Feijóo y de Rueda».

El PSOE llama a la movilización

En su intervención, Besteiro apeló a una movilización del voto socialista para poder remontar en las encuestas y forzar el cambio en la Xunta. «Y me dirijo a los gallegos para que apuesten por este proyecto ilusionante del Partido Socialista, sobre todo por los equipos del PSOE y por la conexión del Partido Socialista con el Gobierno de Madrid«, ha afirmado para señalar que ello permitirá «solucionar muchos de los problemas» que hay en Galicia los próximos años.

Preguntado por las palabras en las que Rueda señala que el próximo 18F sólo hay dos opciones, el PP o el BNG, Besteiro ha considerado que lo que debe de hacer el candidato del PP es «comparecer en los debates». En este sentido, ha recordado que no está prevista la presencia de Rueda en el debate que organiza RTVE para la noche del miércoles y ha dicho: «Esconderse no es la solución. Un demócrata y una persona que está comprometida con Galicia tiene que ofrecer su modelo, compartirlo y discutirlo. Un candidato ausente no merece mucho en esta cita electoral», manifestó.