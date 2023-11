Besteiro destaca “el protagonismo” de Galicia con Sánchez y Pontón le pone deberes

Pedro Sánchez ha sido investido presidente del Gobierno y ese hecho ha generado reacciones en la clase política gallega, también en los partidos que lo han apoyado. En la recámara está la cercanía de unas autonómicas en las que PSOE y BNG creen que pueden conseguir cambiar el signo de la Xunta de Galicia.

De momento, este jueves, el candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha celebrado la investidura de Sánchez y ha asegurado que con el nuevo Ejecutivo «continuará el protagonismo de Galicia» durante los próximos cuatro años.

En un comunicado, el PSdeG ha destacado que el político lucense, que ha sido el primero de los 179 diputados en votar a favor de la investidura de Sánchez en el Congreso, ha valorado como afectará este hecho a Galicia al finalizar la sesión plenaria. Besteiro ha remarcado que «Galicia ya fue protagonista en el primero de los debates de esta legislatura», cuando él mismo fue el primer diputado que habló en gallego en la Cámara baja. «A continuación», ha añadido, «llegamos a acuerdos que van a traer más inversiones, más obras, más dinero para nuestro país», indicó el parlamentario, que también formó parte del equipo negociador del PSOE para la investidura.

«Este no es nuestro Gobierno»

El BNG de Ana Pontón apoyó la investidura de Sánchez, un hecho que no evitó que evidenciase que ese no era el Gobierno que deseaba. Lo dijo en su intervención en el Congreso Néstor Rego: “Este no es nuestro Gobierno. El BNG tiene profundas diferencias con el PSOE”. “Nuestro objetivo es la plena soberanía y que por lo menos se cumpla con el Estatuto de Autonomía”, expuso.

A este respecto, en un audio remitido a medios, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, candidata a la Xunta de su formación, indicó que el acuerdo que tiene el Bloque con Sánchez “es de investidura, no de legislatura” y advirtió de que estarán vigilantes para que se cumplan los acuerdos de inversión pactados. “Volvemos a demostrar que un diputado e una senadora son más útiles que el resto al servicio de las fuerzas estatales”.