Sánchez responde a la ofensiva de Rueda y engrasa la carrera de Besteiro a la Xunta

El PPdeG ha puesto en marcha la maquinaria electoral: su objetivo, acercar más a la ciudadanía la figura del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que el pasado año sucedió en el cargo a Alberto Núñez Feijóo cuando este decidió dar el salto a la política estatal. En el horizonte están las primeras elecciones autonómicas sin el del Os Peares como candidato del Partido Popular y la incógnita de cuándo se celebrarán.

Pero no hay acción sin reacción y si la pasada semana los populares pisaron el acelerador con Rueda, este miércoles, desde Madrid, Pedro Sánchez ha vuelto a promocionar a José Ramón Gómez Besteiro, político lucense que no ha manifestado hasta ahora nada acerca de aspiraciones políticas en Galicia pero que se coloca primero en todas las quinielas como posible candidato del PSdeG.

Un calendario variable

El calendario que manejaban los partidos gallegos cambió profundamente tras la celebración de las elecciones generales del pasado julio. Aunque el dirigente gallego nunca manifestó públicamente su intención de adelantar la fecha de los comicios autonómicos, una vez descartado que coincidiesen con las estatales, distintas fuentes aseguraban que la hoja de ruta de Rueda pasaba por una cita con las urnas en Galicia antes de finalizar el año si Feijóo lograba llegar a la Moncloa, como entonces pronosticaban muchas encuestas.

Pero a Feijóo y al PP no le dieron los números, con lo que la posibilidad de unas autonómicas antes de acabar el año se quedó en el tintero. Sin embargo, esa hipótesis volvió a cobrar fuerza en la última semana por distintos factores. El primero, porque el propio Feijóo ironizó con esa posibilidad en el Congreso, durante el debate de su investidura fallida. El segundo, porque a pesar de que Rueda rechaza públicamente un adelanto electoral, los populares gallegos arrancaron el pasado fin de semana una campaña de partido, Galicia non para!, con el objetivo de llevar a su candidato a todos los concellos. No solo eso, acaban de habilitar una nueva web, rueda.gal, y este jueves visitará uno de los programas de mayor audiencia de la TVG, Land Rober Tunai Show, un espacio de entretenimiento que, hasta ahora, nunca había contado con la participación del político. Sí con la de Núñez Feijóo que fue en 2016 –año electoral– al programa para, posteriormente, entrar vía telefónica para felicitar al actor Luis Zahera por su Goya.

Las primarias del PSdeG

De las tres formaciones con representación en el Parlamento gallego, tan solo el PPdeG y el BNG han oficializado quién será su cabeza de lista en las elecciones autonómicas: Alfonso Rueda y Ana Pontón. En el caso del PSdeG estaba previsto que el pasado septiembre se celebrase un proceso de primarias que despejaría la incógnita del candidato. No obstante, Ferraz ordenó paralizarlas tanto en Galicia como en el resto de comunidades donde se debía dar este trámite hasta que no se resuelva la investidura en el Congreso. Fue Feijóo quién, precisamente, ironizó en la Cámara baja con esta situación, indicando que los socialistas estarían en una situación muy complicada si a Rueda se le ocurriese convocar.

En realidad, son pocos los que dudan de que el elegido para liderar al PSdeG en los próximos comicios gallegos, sean cuando sean, será José Ramón Gómez Besteiro. Sin embargo, el político lucense ha rechazado hacer cualquier tipo de manifestación al respecto en todos estos meses y ni siquiera ha confirmado que vaya a presentarse a las primarias (si hay tiempo a celebrarlas). Aún así, todas las miradas se vuelven hacia él. Al fin y al cabo, el ministro de Sanidad, José Miñones, se autodescartó de la carrera electoral y el secretario xeral de los socialistas gallegos, Valentín Gónzález Formoso, también alcalde de As Pontes y presidente de la Deputación de A Coruña, indicó que se apartaría en el caso de que el exdelegado del Gobierno en Galicia optase por dar un paso al frente.

Pero, al igual que el PPdeG considera que tiene que pisar el acelerador en lo que respecta al grado de conocimiento de Rueda, también en el PSOE saben que Besteiro debe volver a rodarse. Figura que siempre ha gozado de buenas relaciones con Sánchez y Ferraz, a través de Pepe Blanco, el actual diputado en el Congreso dibujó una carrera ascendente, primero como presidente de la Diputación de Lugo y luego como secretario xeral del PSdeG, hasta que Pilar de Lara se cruzó en su camino. Fue líder de los socialistas gallegos entre 2013 y 2016, pero entonces, hace justamente siete años, decidió dimitir tras ser investigado por la jueza por varios delitos. Hasta diez imputaciones tuvo que afrontar: todas ellas fueron archivadas de forma definitiva sin que nunca se llegase a abrir en ninguna juicio oral.

Su regreso político se produjo este año, cuando fue nombrado delegado del Gobierno en Galicia en sustitución de José Miñones, que partió a Madrid para ocupar la cartera de Sanidad. El cargo le duró poco: lo abandonó para concurrir a las generales como cabeza de lista por Lugo.

Promoción desde Ferraz

En este escenario, lo único claro es que, a pesar de no existir una fecha marcada para las primarias del PSdeG ni una certeza sobre cuándo convocará Rueda elecciones, Pedro Sánchez ha optado, claramente, por potenciar la figura de Besteiro. Desde la constitución de las nuevas Cortes, el Partido Socialista ha optado por otorgarle visibilidad. Primero fue el parlamentario designado para defender el uso de las lenguas cooficiales. con una intervención que supuso la salida de los integrantes de Vox del hemiciclo. Además, este miércoles, la dirección del partido lo designó como uno de los siete escogidos para liderar con el resto de formaciones, excepto la de Abascal, las negociaciones de cara a la conformación de un nuevo Gobierno. Sus colegas en la tarea forman parte del núcleo duro del partido, lo que lo eleva, públicamente, a cargo de confianza de Sánchez.

Además de por Besteiro, el comité negociador queda conformado por la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero; el secretario de Organización, Santos Cerdán; la portavoz del PSOE y ministra de Educación y FP en funciones, Pilar Alegría; la secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, Hana Jalloul; el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños; y el diputado en el Congreso Óscar Puente, una de las últimas revelaciones del partido tras su debate con Feijóo.

De esta forma, mientras el PP gallego activa la maquinaria para favorecer el conocimiento de Rueda – hay que tener en cuenta que aunque fue conselleiro desde 2009, los distintos Gobiernos de Feijóo en Galicia tuvieron siempre un marcado carácter presidencialista y se centraron comunicativamente en la figura del de Os Peares–, es Ferraz quien, en esta ocasión, promociona al que, a día de hoy, mejor posicionado está en las quinielas para ser candidato a la Xunta.

Rueda esperará

En cualquier caso, y aunque está claro que la carrera electoral ya ha comenzado, distintas fuentes consultadas por Economía Digital Galicia insisten en que los comicios autonómicos no se celebrarán este año. «Aunque a día de hoy no parece la opción más probable, la posibilidad de nuevas generales en enero, hace que, en este momento, se apueste claramente por la primavera del año que viene», exponen.

Quedan muchas incógnitas aún por despejar, entre ellas, si Gonzálo Pérez Jácome, el alcalde de Ourense, se atreverá a dar el paso a conformar un candidatura autonómica. Una lista que, de extrapolarse los votos obtenidos en las municipales podría llegar a darle representación en el Pazo do Hórreo.

Este miércoles, Rueda mantuvo una reunión con Jácome dentro de su gira de consultas con los alcaldes de las ciudades. El presidente gallego bromeó con que fue Pérez Jácome «quien sacó el tema» de las autonómicas, en el que lo vio «muy interesado» y apuntó que el regidor le expuso las fechas que cree posibles para la convocatoria. «Me dijo que serán en diciembre o en junio», dijo entre risas, «o las haré muy temprano o muy tarde, esos han sido sus pronósticos».