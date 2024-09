Besteiro se opone al proyecto de Altri  y  pone en entredicho que pueda recibir fondos europeos

José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral del PSdeG, ha manifestado su rechazo firme al proyecto que la pastera portuguesa Altri plantea en Palas de Rei y ha puesto en duda que cumpla los requisitos para acceder a fondos europeos.

Así lo ha manifestado en una entrevista en la Cadena Ser en la que ha indicado que su partido tiene “absolutamente clara cuál es su posición”.

«Al margen de que el proyecto no nos guste, declaraciones y afirmaciones de que este proyecto saldrá si hay financiación pública por importe de 250 millones, es decir, casi un 25% del proyecto industrial, a mi me parece que va a ser imposible. Porque creo que por los parámetros de descarbonización y de innovación, de las ayudas europeas, ese proyecto no va a tener mucha salida por esa vía», ha detallado.

Además, ha cargado contra «los vaivenes» que tuvo el proyecto por lo que ha considerado que «no es» lo que dijeron al principio, «ni por la sostenibilidad social, ni por el valor de innovación».

Preguntado sobre si el Gobierno central está dispuesto a dar esos fondos, Besteiro ha detallado que una ayuda «de ese calibre es inédita» y en los aspectos que se califican de «descarbonización y de innovación no son los prioritarios» por lo que, en su opinión, «no encaja en esas cuestiones».

Comisión de investigación sobre los contratos de Eulen y el Hospital Álvaro Cunqueiro

Otro de los asuntos claves en este inicio del curso político son los contratos de la Xunta en la pandemia, en relación con la compañía Eulen y el Hospital Álvaro Cunqueiro. Para lo que ya se ha registrado en el Parlamento gallego la creación de una comisión de investigación.

Besteiro, preguntado al respecto, ha asegurado que los gallegos «tienen todo el derecho» a recibir explicaciones sobre «un sobrecoste de casi 470 millones de euros» en la construcción del hospital vigués y del «abuso evidente de la contratación a dedo» del Sergas.

En este sentido, sobre la comparecencia del que fue presidente de la Xunta y actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Parlamento de Galicia, Besteiro ha asegurado que «su obligación debería» ser comparecer ya que «no debe poner trabas» para ser preguntado sobre «lo qué hizo en sus años de mandato».

«Si tiene algo que ocultar, evidentemente, no aparecerá por aquí. Pero creo que sería, además, contradictorio con lo que su partido reclama en otras instancias del Estado», ha esgrimido.

En este contexto, Besteiro ha avanzado que si se detecta algún tipo de irregularidad en esos contratos del Ejecutivo gallego acudirá a la justicia. «Evidentemente, esa labor de investigación deriva en unas conclusiones que pueden tener unas consecuencias que acaben en vía judicial», ha asegurado.