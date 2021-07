Cataluña, con el doble de tasa Covid que Galicia, descarta pedir certificado de vacunación en bares

El Gobierno catalán desecha, de momento, seguir los pasos de la Xunta de Galicia y solicitar certificados de vacunación para acceder a la hostelería. En estos momentos, en la comunidad gallega, los locales de ocio nocturno deben solicitar a los clientes o bien una prueba de PCR negativa o bien un certificado de vacunación o de haber superado el Covid para poder acceder a los mismos. La intención del Ejecutivo gallego es que estos requisitos también sean obligatorios en los establecimientos hosteleros de aquellas zonas en peor situación epidemiológica.

Sin embargo, y a pesar de la que incidencia acumulada del virus es mayor en Cataluña, esta comunidad rechaza medidas similares. Lo indicó este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, quien aseguró que, de momento, no se plantean pedir un certificado de vacunación Covid como condición para acceder a determinados locales o establecimientos ya que sería “perjudicar” a quienes aún no han podido tener acceso a la vacuna.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo catalán, en la que ha sostenido que, aunque algunos países ya han puesto en marcha esta medida, en Cataluña «no se puede aplicar antes de que toda la población esté vacunada».

“No está sobre la mesa”

«En estos momentos, no es una realidad», ha dicho Plaja tras explicar que el Govern «no aplicará una medida que perjudique a quienes todavía no han tenido acceso a la vacuna contra el coronavirus».



Y aunque no ha descartado que la Generalitat estudie implementar el certificado Covid más adelante, ha recordado que «las cuestiones relacionadas con la pandemia son muy cambiantes y volátiles» por lo que «es difícil hacer futuribles«.

«Actualmente no es un tema que esté sobre la mesa ni de la comisión delegada en materia de Covid ni en las medidas que estamos planteando semana a semana», reiteró.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, la incidencia del virus por cada 100.000 habitantes en Cataluña a 14 días es de 1.145 casos, mientras que en Galicia la tasa se queda en 655.