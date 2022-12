El dilema del PSdeG: entre la vuelta de Besteiro y la oportunidad de González Formoso

En política, dos años son un mundo, pero a día de hoy, tanto el PSdeG como el BNG esgrimen que con unos previsibles buenos resultados en las municipales del próximo mes de mayo y con Feijóo en Madrid, la posibilidad de desalojar de la Xunta de Galicia al PP de Alfonso Rueda es más plausible. Por parte de los nacionalistas gallegos no hay dudas de que la cabeza de cartel a los comicios autonómicos de 2024 será Ana Pontón. En el PSOE, sin embargo, nada parece escrito. Al menos a tenor de las manifestaciones realizadas esta semana. Si bien el alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, accedió hace algo más de un año a la Secretaría Xeral de la formación aparcando, al menos públicamente, las tensiones entre familias que se produjeron durante el liderazgo de Gonzalo Caballero, el archivo de todas las causas judiciales imputadas a José Ramón Gómez Besteiro abre un nuevo escenario. Uno en el que muchos reclaman su vuelta a la vida pública y en el que, pese a todo, el político lucense guarda un sonoro silencio. Todo está abierto…

Leer más: Formoso dejará vía libre a Besteiro si quiere ser candidato del PSdeG a la Xunta

González Formoso es el secretario xeral del PSdeG. Su puesto no significa que, necesariamente, ya esté designado como virtual candidato a las elecciones autonómicas de 2024 ya que, en cualquier caso, tendría que llevarse a cabo un proceso de primarias. Pero tan cierto como eso también lo es que el alcalde de As Pontes nunca ha escondido su deseo de presentarse a los comicios y que, en paralelo, mantiene una gran relación con José Ramón Gómez Besteiro.

Adiós a las imputaciones

Besteiro también llegó a ser secretario xeral del PSdeG y estaba llamado a plantar cara a Núñez Feijóo en las urnas. Sin embargo, dimitió de sus cargos en 2016, después de que la polémica jueza Pilar de Lara decidiese investigarlo por seis delitos durante su etapa como presidente de la Diputación de Lugo (llegó a imputarlo en conjunto en diez causas, sumando otras derivadas de su paso por el concello lucense).

El político empezó entonces un particular viacrucis de siete años que ahora toca a su fin con el anuncio, hace poco más de una semana, del archivo provisional de la última causa que tenía pendiente, la Operación Pulpo. El anuncio destapó todo tipo de especulaciones sobre una hipotética vuelta a la primera línea política, una posibilidad espoleada por la propia cúpula del PSdeG, incluido Formoso.

El ofrecimiento de González Formoso

El momento más álgido llegó este martes. En un desayuno con la prensa, González Formoso evidenció que está dispuesto a dar un paso al lado y apoyar a Besteiro como candidato a la Xunta si este desease optar a serlo. “Si algún día quiere serlo contará con todo mi apoyo personal siempre. Por justicia y por lealtad personal”, esgrimió. Lo hizo un día después de que otro peso pesado del partido, José Manuel Lage Tuñas, el secretario de Organización, tirase de símil futbolístico para compararlo con Messi. “Estará donde quiera estar”, zanjaron.

Pero, ¿dónde quiere estar Gómez Besteiro? No es la primera vez que desde las filas del PP aprovechan su figura para cargar las tintas contra Formoso, asegurando que está calentando la silla para el político lucense. Sin embargo, la realidad es que el que fuera presidente de la Diputación de Lugo guarda un absoluto silencio. Fuentes consultadas por Economía Digital Galicia rechazan de plano que exista una maniobra pactada con anterioridad a este respecto e insisten en que, de momento, el dirigente político no ha valorado una posibilidad de regreso inmediato a la primera línea política. “Acaba de pasar por un proceso muy duro de siete años, hay muchas cosas que debe valorar y tiene derecho a su propio periodo de reflexión”. Son pocas las voces que dudan que regresará, más tarde o más temprano, a la política activa, pero descartan un desembarco inmediato o que, en todo caso, este se vaya a precipitar por los reclamos desde la propia cúpula del partido en Galicia.

Un secretario xeral y un candidato

La desimputación de Besteiro de todas las causas que Pilar de Lara inició en su contra y, por tanto, su restitución a nivel público (se han archivado hasta diez imputaciones que frustraron su carrera política en 2016) y las palabras de los actuales dirigentes del PSdeG han propiciado, quizás de manera involuntaria, un torrente de especulaciones estos días sobre el futuro de un dirigente político que guarda una buena relación con Pedro Sánchez y otros grandes barones del partido a nivel estatal. En Lugo, distintas voces apuntan a la posibilidad de que pudiese retomar la actividad política en los próximos comicios municipales, en la lista de Lara Méndez, abriéndose de nuevo paso hasta la Diputación.

En cualquier caso, especulaciones a un lado, mientras Besteiro guarda silencio, la realidad es que solo una persona ha admitido estar dispuesta a presentarse como cabeza de cartel del PSdeG a las elecciones autonómicas: Valentín González Formoso. Lo que no ha despejado, no obstante, es si optará de nuevo a la reelección como alcalde del municipio de As Pontes, algo que distintas voces dentro de la Diputación de A Coruña dan por hecho.

La quiniela de las municipales

Ya sea con Formoso o con Besteiro, los socialistas gallegos tiene claro su discurso y aseguran que, aun siendo tercera fuerza en el Parlamento, sorpassados en los últimos comicios por el BNG de Pontón, la posibilidad de un cambio de color político en la Xunta está cerca. Insisten para ello en los buenos datos que esperan conseguir en las municipales.

Distintas fuentes consultadas por este medio insisten en la dificultad que tiene el PP para recuperar el terreno perdido en las ciudades al necesitar de mayoría absoluta para gobernar. A día de hoy, las mayores oportunidades para los de Rueda estarían en Ferrol. Formoso indicó este martes que la hoja de ruta del partido es la de mantener el poder municipal conseguido, siendo la prioridad tratar de recuperar la Alcaldía de Ourense.

El PSdeG se plantea de margen hasta el comité del 18 de marzo para cerrar el conjunto de los aspirantes a las alcaldías de los 313 ayuntamientos gallegos.