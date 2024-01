El PSdeG acusa a Rueda de «desinformación» con los pélets y pide un debate monográfico

El PSdeG redobla su ofensiva contra Alfonso Rueda por la crisis de los pélets. Su secretario de organización, José Manuel Lage, ha pedido este miércoles la configuración de un debate electoral «exclusivo» sobre «la crisis de la marea plástica», con el objetivo de que «no se hurte» a los gallegos la «información veraz y transparente sobre lo que está sucediendo».

«Galicia se merece un presidente que dé la cara, que no le falte a la verdad a los ciudadanos», ha dicho Lage Tuñas, que ha acusado al jefe del Ejecutivo gallego de «parapetarse en dos conselleiros», los de Medio Ambiente y Mar, «para no abordar un asunto que es de preocupación, no por las elecciones, si no porque las costas están recibiendo una marea plástica sobre la que se debe actuar».

Leer más: Besteiro pide a Rueda que se aleje de Génova y le reta a seis debates antes del 18 F

En este sentido, José Manuel Lage ha acusado a la Xunta de «desinformación» y «ocultación» en esta materia, y ha afeado a Rueda que «tardase un mes en acercarse a una playa». «Somos todos conocedores de que la responsabilidad de este vertido no es de la administración, pero de lo que sí es responsable el Gobierno de Galicia es de decir la verdad y proporcionar información a los ciudadanos».

Es por ello que, a su juicio, «se debe de hacer un debate exclusivo sobre la crisis de la marea plástica» dentro de los debates electorales de cara al 18F, un encuentro que, ha dicho Lage, están abiertos a que se celebre en cualquier marco y a la participación de los diferentes grupos políticos.

En paralelo, Lage ha informado de que este jueves se celebrará en el Parlamento Europeo un debate en relación al transporte de pélets. Los socialistas, ha apuntado, se reunirán previamente con el comisario europeo en la materia para reclamar que «las normas europeas para estos vertidos se endurezcan», algo que, ha dicho, es «un problema de país, no un problema electoral».

Leer más: Besteiro escribe una carta a Rueda para conminarlo a participar en los debates

José Manuel Lage ha asegurado que las instituciones europeas «están preocupadas» por esta cuestión y «son conscientes de que los episodios de contaminación tienen consecuencias». «Y, en Bruselas, también se percibe la nefasta gestión de la Xunta», ha añadido, algo que, ha dicho, «no es una opinión del partido socialista».

A vueltas con los debates electorales

Por otra parte, Lage ha remitido este miércoles una carta a Paula Prado y Rubén Cela, como responsables de campaña del PP y el BNG, respectivamente, emplazándolos a mantener una reunión la semana que viene para «organizar los debates» electorales.

El secretario de Organización de los socialistas gallegos ha reiterado que su candidato a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, «ha confirmado su presencia» en «todos los debates que se han propuesto», el de TVG, el de Televisión Española y el de la Cadena Ser, mientras que Alfonso Rueda «practica el escapismo, huye, no da la cara y evita confirmar su presencia en los debates». «Más que sentidiño, lo que tiene es mediño«, ha ironizado.

Para Lage Tuñas, Alfonso Rueda solo ha confirmado por el momento su presencia en el debate de la TVG porque pretende que se le «fabrique un debate a medida» con «fuerzas extraparlamentarias para crear confusión en el electorado», algo que «pone de manifiesto su nerviosismo». El socialista ha concluido apuntando que «el cambio político en Galicia es posible» y que «los datos del PSdeG así lo corroboran». Sin embargo, ha dicho, el cambio «solo puede venir de la mano del Partido Socialista y de Besteiro«, por lo que ha instado a «concentrar el apoyo del electorado» en su candidato.

«Habrá cambio en Galicia si lo lidera el Partido Socialista», ha reiterado Lage, que ha afeado que otros partidos «intenten distorsionar eso». A preguntas de los medios, ha asegurado que «no contemplan el supuesto» de que los socialistas no sean los que «lideren el cambio» en Galicia, por lo que ha dicho que otro escenario «es una hipótesis que no está sobre la mesa». «Solo contemplamos una posibilidad: el liderazgo del PSOE en el cambio político de Galicia», ha concluido.