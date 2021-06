El regreso de los estudiantes gallegos en Mallorca: en barco hasta Valencia para ser recogidos por la Xunta

No resulta sencilla la gestión del megabrote de Covid-19 de Baleares. A Galicia le ha supuesto que varios concellos de la provincia de Pontevedra diesen marcha atrás en cuanto a su nivel de restricciones, cercenando, por ejemplo, la reapertura del ocio nocturno. La incidencia acumulada del virus en la comunidad ha subido y las autoridades se esfuerzan en controlar un eventual avance de la variante Delta. Los últimos datos de la Consellería de Sanidade dicen que en la comunidad hay confirmados 155 relacionados con este brote y 550 contactos.

El número de contagios se incrementó considerablemente después de que este martes, aterrizase en el aeropuerto de Compostela un vuelo comercial en el que viajaban estudiantes gallegos procedentes de Mallorca y relacionados con el megabrote.

Todo un vuelo confinado

En cuanto a los positivos relacionados con el macrobrote balear, la Consellería de Sanidade, en base a los datos actualizados la mañana de este miércoles, ha confirmado 155 casos y 550 contactos.

Este martes, aterrizaba en el aeropuerto compostelano de Lavacolla un vuelo comercial en el que viajaban estudiantes procedentes de Mallorca y relacionados con el caso de los viajes de fin de curso. De las 86 PCR realizadas, más de la mitad, 49, dieron positivo. A su vez, 33 de los contagios eran de estudiantes. El hecho de que estos menores viajasen en un vuelo regular a pesar de ser probable su contagio despertó numerosas críticas y, de hecho, todo el pasaje tiene la obligación de confinarse.

Barco hasta Valencia

Sin embargo, aún restan en la isla estudiantes gallegos que no han podido regresar a sus domicilios. ¿Qué se hará con ellos? La idea del Ejecutivo central es fletar un barco “a primera hora” de este jueves para trasladar a Valencia a los aproximadamente 200 jóvenes que han dado ya negativo o a los que no se les ha practicado la prueba. Todo esto, después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma decidiese no ratificar el confinamiento forzoso de los jóvenes confinados en un hotel de Palma de Mallorca.

Según explicó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la mayoría de estudiantes que quedan en la isla son andaluces, aunque también hay “en mucha menor medida” de Madrid, País Vasco y Galicia.

Equipo de coordinación

En el plan del ministerio, una vez lleguen al puerto de Valencia, responsables de sus comunidades autónomas los recogerían para llevarlos a sus lugares de origen. «Estamos intentando establecer una salida común para intentar minimizar los contactos de estas personas, porque son contactos estrechos de positivos», detalló la ministra. El Gobierno central anunció la creación de un equipo de coordinación entre Sanidad y las comunidades autónomas afectadas para realizar “una vuelta a casa” segura.

En el conjunto de España hasta 1.824 jóvenes han dado positivo en coronavirus por los viajes de fin de curso a Mallorca, mientras que otros 5.978 son contactos estrechos que deben guardar cuarentena. Además de Galicia, los afectados proceden de Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Cataluña, Extremadura y Asturias.