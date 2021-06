Los ayuntamientos afectados por el macrobrote de Mallorca se quedan sin ocio nocturno

El aumento de contagios por coronavirus va a aparejado no solo a consecuencias sanitarias, sino también económicas. Unas consecuencias que estos días, en once ayuntamientos de Galicia, impactan, una vez más, sobre el ocio nocturno, que no podrá reabrir en los municipios de la comunidad que no representan un nivel de riesgo bajo. Se trata de otras de las derivadas del macrobrote de Mallorca.

El número de personas afectadas en la comunidad gallega por el macrobrote de coronavirus en Mallorca entre estudiantes asciende a 155, según los últimos datos ofrecidos este miércoles por el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que explicó que el cribado realizado este martes en el aeropuerto de Lavacolla de los adolescentes que regresaban arrojó 49 positivos, aunque solo 33 tienen una relación clara con el brote.

Once ayuntamientos señalados

El número no es menor, dado que eran cerca de 90 los estudiantes que regresaban a Galicia, además, en un vuelo regular desde Palma. García Comesaña calificó como “malos” los resultados, en una comparecencia en la que recordó los acuerdos adoptados por el comité clínico este martes que determinaron que los concellos de Carnota, en A Coruña, y de Sarria, en Lugo, regresen al nivel alto de alerta por coronavirus, con lo que su hostelería queda cerrada al público.

En esa reunión también se acordó que nueve ayuntamientos más pasen a formar parte del grupo de territorios en nivel medio de alerta (entre ellos, municipios directamente afectados por las consencias del brote balear): Cambre, Castroverde, Oia, Barro, Cambados, Poio, Pontevedra, Vilaboa y Vilanova de Arousa. En todos ellos se reducirá el aforo de la hostelería al 30% en interior y al 50% en terraza. Las medidas comenzarán a aplicarse a partir de la medianoche del viernes al sábado.

Sin ocio nocturno ni verbenas

Pero, además, la subida de contagios en estos once ayuntamientos gallegos los deja sin ocio nocturno, según confirmó el Sergas este miércoles. Tampoco se podrán realizar verbenas ni fiestas populares. Se trata, de nuevo, del enésimo golpe al sector del ocio nocturno en estos municipios, teniendo en cuenta que a partir del 1 de julio estaban ya en condiciones de reabrir tras más de un año con la persiana bajada.

En este contexto y con el objetivo de evitar que se pueda dar la situación en la que establecimientos de ocio nocturno de estas localidades abran al público en la noche del jueves –antes de la entrada en vigor a las 00.00 horas del sábado de las nuevas restricciones que elevan su nivel–, la Xunta contactará con los ayuntamientos para tratar de evitar esta posibilidad.

Las medidas aprobadas por el comité clinico no contemplan el cierre perimetral de los municipios en nivel alto –Carnota y Sarria– toda vez que esta decisión se reserva para las localidades en nivel máximo, un estado en el que también se decreta el uso obligatorio de las mascarillas en exteriores.