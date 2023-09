Feijóo y Rego se pelean en Madrid por Ence, Alcoa y la AP-9

La política gallega se trasladó durante unos minutos a Madrid. Y no como presencia fantasmal del pasado del candidato a la investidura, sino como reflejo de la refriegas que mantienen Alfonso Rueda y Ana Pontón en el Parlamento gallego y que, hasta no hace tanto, libraba también Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP intentó ridiculizar el papel del BNG en el Congreso: «Son el único nacionalismo irrelevante para Sánchez«, dijo. Y Néstor Rego trató de desacreditar su legado en la presidencia de la Xunta, recordando que aumentó el paro, triplicó la deuda pública y dejó perores servicios públicos: «No construyó una sola residencia pública y cerró 138 centros de enseñanza, uno de cada diez».

En el trasfondo de la contienda latió la política industrial y la sempiterna AP-9, también fatigados campos de batalla de la Rúa do Hórreo. «Fíjese que yo tengo tres minutos y usted tiene tiempo ilimitado. Si no habló de los problemas de Galicia fue porque no quiso o no le interesa. Usted mencionó dos veces el apoyo a la industria vasca, que me parece muy bien. No se preocupó de mencionar el apoyo a la industria gallega, a la crisis industrial ya cronificada mientras usted era presidente sin que se despeinara lo más mínimo para echar una mano», arrancó el diputado nacionalista en el turno de réplica tras la primera intervención.

Alcoa y Ence

«¿Vamos a hacer un debate del estado de la autonomía en el Congreso?«, replicó Feijóo, a quien no pareció pertinente que le reprocharan problemas en la industria gallega, pues entiende que la responsabilidad de la mayoría corresponde al PSOE. Fundamentalmente Alcoa, otro territorio común del Parlamento gallego. «¿No recuerda bien cómo dejaron la industria electrointensiva los socialistas a los que apoya? Cerrada», dijo. Se refería, como aclaró después, a Alcoa y los cierres de A Coruña y Avilés, sumados al parón de la fábrica de aluminio de San Cibrao, pendiente de reactivarse en enero del año próximo (en Galicia hay más electrointensivas, como Megasa, Ferroatlántica, Xeal o Celsa).

A continuación, Feijóo acusó al BNG de intentar cerrar Ence. El Gobierno del BNG en Pontevedra litigó contra la pastera para sacarla de la ría, una vieja reivindicación que en su momento compartió el PPdeG, aunque hace ya años que cambió de postura. «Cerrar la única papelera de Galicia cuando tiene el 42% de la masa forestal de España. Fíjese hasta dónde llega que, cuando llegó la prórroga de la concesión del presidente Rajoy, llegó el presidente Sánchez y ordenó a la Abogacía del Estado que no la defendiese. Nunca he visto que un Ministerio dé orden a la Abogacía del Estado para que no defienda al Estado«, reprochó el candidato a la investidura.

El BNG saca pecho con la AP-9

Le dolió a Néstor Rego que Feijóo dijera que el BNG no consiguió nada para Galicia y que era irrelevante en Madrid. El diputado por A Coruña enumeró logros del acuerdo de investidura de la anterior legislatura: «Están en marcha los trabajos de regeneración de la Ría do Burgo, está ahí la conexión ferroviaria del Puerto de A Coruña, están trabajando en la electrificación y modernización de la línea Ourense-Lugo», recordó. Y enfatizó: «El BNG consiguió una rebaja histórica del 50% en los peajes de la AP-9. Recuerdo que usted como presidente de la Xunta pedía una rebaja del 25%. El BNG consiguió el doble ¿Qué consiguieron los 10 diputados del PP en la anterior legislatura? Se lo resumo yo: cero».