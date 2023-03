Formoso tiende la mano a la eólica marina en Galicia para eliminar su «dependencia económica»

El secretario xeral del PSdeG abraza a la eólica marina, pero con condicionantes. Valentín González Formoso ha defendido en una entrevista este domingo ante Radio Nacional Galicia la oportunidad de «liderazgo» que se le presenta a la comunidad con los parques eólicos marinos, aunque ha matizado que debe respetarse el sector de la pesca «por encima de cualquier otro interés».

Según Formoso, Galicia tiene como asignatura pendiente «eliminar su dependencia económica» de terceros países». Y es que, a su juicio, la comunidad Galicia «puede tener liderazgo y está renunciando» a una oportunidad histórico. «Podemos tener un papel que no pueden tener Madrid o Barcelona, pero falta liderazgo en un país al que está llamando a la puerta la Unión Europea para esto», ha defendido.

Respecto a la convivencia entre los parques y el sector de la pesca, el secretario de los socialistas gallegos ha recordado que otros países como Inglaterra, Escocia o Portugal compatibilizan los dos sectores, pero con todo ha remarcado que «lo primero que hay que hacer es preservar la pesca, por encima de cualquier otro interés».

«El país tiene que asumir ese paradigma y habrá que estudiar proyecto por proyecto. En tierra hay parques buenos, no especulativos, y otros malos para el país, especulativos. Y eso es lo que hay que desechar. ¿Por qué no puede ser lo mismo en el mar?», ha comentado Formoso.

Es por ello que Formoso ha reivindicado la necesidad de mantener la «transparencia» en todo el proceso, de forma que las cofradías «estén informadas, no contaminadas por un abogado que tiene intereses personales». «Galicia tiene que respetar la pesca, primero, y segundo no renunciar a oportunidades por prejuicios o por no tener el estudio medioambiental hecho», ha indicado.

Formoso reivindica su decisión de presentarse como alcalde de As Pontes

Sobre este punto, el secretario xeral del PSdeG ha solicitado al resto de fuerzas políticas que dejen atrás el «populismo». «Da más rédito electoral ponerse detrás de una pancarta, pero tendrán que explicar su posición a la gente que tiene que emigrar para trabajar», ha asegurado.

En clave electoral, Formoso ha reivindicado su decisión de volver a presentarse como candidato a la alcaldía de As Pontes, «dada la trascendencia de los proyectos industriales» que allí se preparan. «Ese es el mejor regalo que le puedo hacer a mi pueblo y a Galicia», ha afirmado.

Esta decisión, ha continuado, «no es renunciar a Galicia, es reafirmar mi compromiso con el país». Considera Formoso que es la mejor decisión «dado el índice de desindustrialización de Galicia, de los 68.000 empleos perdidos en los últimos 13 años, después de haber perdido proyectos tractores». «Proteger el sector industrial es proteger la vulnerabilidad de Galicia», ha comentado. Formoso es optimista respecto a los próximos comicios municipales y señala que el objetivo «es incluso mejorar el resultado» de las últimas elecciones locales de 2019.