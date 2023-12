El Gobierno garantiza el suministro eléctrico a Stellantis en Vigo y los proyectos de As Pontes y Meirama

Galicia se garantiza el suministro eléctrico necesario para poder desarrollar los proyectos estratégicos en cartera de Stellantis en Vigo así como los proyectados al calor de la descabonización en As Pontes y Meirama. Este viernes, el Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado el inicio del trámite de audiencia de las modificaciones puntuales al Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica en el horizonte 2026.

Los de Teresa Ribera aseguran que, con 64 actuaciones programadas con una inversión de 321 millones de euros, se facilita “la materialización de proyectos estratégicos para la descarbonización de la industria, la producción de hidrógeno verde, la integración de energía renovable o el apoyo a la cadena de materiales y tecnologías clave vinculadas a la transición verde”.

Transición Ecológica habría trabajado estas modificaciones de la mano de Red Eléctrica. Desde el ministerio explican que la tramitación de estas modificaciones puntuales, clave para el desarrollo de nuevos proyectos industriales en Galicia, incluye, además del trámite que ahora arranca, informes de las comunidades autónomas y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

La modificación más costosa, para Vigo

De las 64 actuaciones dispuestas por el Ministerio, de 321 millones de euros, destaca por su importe la que llevará la alta tensión a la factoría de Stellantis en Vigo, cifrada en 72 millones de euros. El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, destacó que se trata “de la mayor partida dentro de todos los proyectos de modificación”.

Pero hay más actuaciones programadas en Galicia, que sumarán una partida de más de 105 millones de euros.

“En la zona de Vigo ha surgido la necesidad de abastecimiento de una demanda asociada a la transición energética directamente desde la red de transporte eléctrica, debido a que su nivel de demanda excede los 50 MW”, indica la documentación justificativa de Transición Ecológica consultada por Economía Digital Galicia. “Como solución óptima de desarrollo de la red de transporte, para el suministro de dicha demanda, se propone una nueva subestación, SE 220kV Nuevo Vigo. como entrada-salida de la línea Atios – Pazos de Borbén 220kV”, indican.

Más de 33 millones para Ferrolterra

Por otro lado, también se propone una inversión de 13 millones de euros para cubrir nuevas demandas eléctricas y bombeo en la zona de As Pontes. Así se prevé la creación de una subestación eléctrica. “En la zona de As Pontes ha surgido la necesidad de conexión de un nuevo bombeo y de nuevos consumidores desde la red de transporte eléctrica. En concreto, se requiere la conexión para una demanda y una central generación reversible de bombeo en 2026. En dicha zona, la única subestación que cubre las necesidades de conexión desde la red de transporte es la subestación 400kV García Rodríguez (PGR). Sin embargo, la SE 400kV PGR no es ampliable y además no dispone de capacidad de evacuación de generación. Por esta razón, se propone una nueva subestación, SE 400kV Maciñeira, como entrada-salida de la línea Boimente-Mesón do Vento 400kV para la conexión de las nuevas demandas y la nueva central de bombeo que se proyecta en la zona de As Pontes”, exponen.

Esta subestación de 400 kilovatios estará conectada a otra de nueva creación, también en Ferrolterra y de la misma potencia, concretamente en la zona de Naraío, en San Sadurniño. Esta actuación tendrá un coste de 20,3 millones de euros y está ligada a “las necesidades asociadas a la transición energética y la electrificación y la digitalización de la economía están dando pie a la aparición de nuevos proyectos industriales de gran envergadura, de carácter estratégico, con gran capacidad de propulsar el crecimiento económico y el empleo”. Así, se trata, por ejemplo, de la fábrica de neumáticos de Sentury, la nueva planta de Ence o la factoría de hidrógeno verde de Reganosa.

Meirama

Además, Además, Transición Ecológica tambien propone una modificación para poder asumir en la subestación eléctrica de Meirama un suministro de 220 kilovatios más. En esta zona, por ejemplo, Repsol, Naturgy y Reganosa proyectan una nueva central de hidrógeno verde.

Esta actuación no implica coste adicional.