Granada pelea la Aesia a A Coruña: recurren ante la justicia la adjudicación del Gobierno

La polémica levantada por la decisión del Gobierno central de adjudicar a la ciudad de A Coruña la sede de la Agencia Española de Inteligencia Artificial (Aesia) da un paso más. El ayuntamiento granadino indicó que estaba dispuesto a llegar hasta los tribunales si no le convencían los criterios seguidos por el Gobierno para escoger la urbe gallega. Finalmente, se le ha adelantado la asociación Sociedad Civil Juntos por Granada, que acaba de presentar un un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra la decisión del Consejo de Ministros.

Piden la anulación del concurso

Según recoge el recurso, al que ha tenido acceso EFE, este colectivo ha pedido a la Sala del alto tribunal que suspenda la aplicación o la vigencia de la referida resolución, un paso judicial que se produce al margen del anunciado por el Ayuntamiento de Granada -junto a otras administraciones- contra la decisión gubernamental del 5 de diciembre y que todavía no se ha concretado ni formalizado.

El recurso explica que el acuerdo del Consejo de Ministros recurrido resolvía el concurso público convocado para la adjudicación de la sede física de la futura Agencia de la Inteligencia Artificial, a la que concurrieron un total de 16 candidaturas, entre ellas la de Granada.



Los recurrentes pretenden, en concreto, que el Supremo declare la invalidez y consiguiente anulación de la adjudicación de la sede a uno de los concursantes concurrentes, al entender que este -A Coruña- no ofrecía «ni el mejor proyecto, ni la mejor puntuación posible».

Nadia Calviño y una resolución “arbitraria”

La asociación se refiere a la «arbitrariedad» del acto impugnado y al «daño ocasionado» a Granada, por lo que interesa «una tutela cautelar lo menos lesiva para los intereses públicos y de terceros»; y recuerda que, de las tres finalistas, la candidatura granadina era la de «mayor nivel en todos los conceptos».



Por ello, sostiene que la decisión del Gobierno, al que ve «inducido» por la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, -de origen coruñés- vulneró las normas que regulaban de forma reglada el procedimiento, y determinó una «resolución arbitraria» del concurso, motivo por el que cree que el acto recurrido está «viciado de graves irregularidades invalidantes».

Entre la fundamentación que el colectivo señala en su recurso también se advierte de que la no suspensión de la adjudicación de la sede física de la agencia de la IA a un proyecto «de menor excelencia» sería precisamente lo que provocaría la perdida de la finalidad del recurso.



«Si no se ordena por parte del Tribunal la suspensión, las adjudicatarias realizarán todo tipo de estrategias comerciales para consolidarse en el mercado de la Inteligencia Artificial, y el presente recurso habrá perdido su finalidad», ha indicado la asociación, que alude igualmente a perjuicios de «difícil o imposible reparación» en el caso de no atender a la suspensión solicitada.

¿Recurso del ayuntamiento?

El presidente de Sociedad Civil Juntos por Granada, el letrado César Girón, asegura que son conscientes de la dificultad de legitimación que puede tener el colectivo que encabeza a la hora de presentar ante el Supremo un recurso contra la decisión ministerial, pero que han toman la decisión de formalizarlo ya para que se deje «de perder el tiempo».

A juicio de Girón, la interposición de este recurso contencioso-administrativo debería haberse efectuado «de forma inmediata», hace ya casi dos meses, como hizo respecto a otra decisión gubernamental Aragón, en concreto Zaragoza o Teruel.



En sus últimas declaraciones públicas sobre este asunto, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), indicó este pasado lunes que el equipo jurídico y técnico de las distintas instituciones estaban ultimando el documento definitivo con el que esta capital andaluza recurrirá igualmente el acuerdo por el que fue designada A Coruña como sede de la Aesia.



El objetivo, explicó el regidor, es que a lo largo de los próximos «días o semanas» se pudiera formalizar el recurso -al que ahora se ha adelantado la asociación- frente a la decisión del Gobierno, frente al que volvió a reclamar «transparencia y claridad».