La Xunta modifica una carretera en As Somozas para tratar de retener a Gamesa

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ha informado en un acto celebrado en el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol que se licitará «de manera inmediata» la reforma de un tramo de la carretera AC-110 (Espiñaredo-A Barqueira), en la zona de A Garita, en As Somozas (A Coruña). El objetivo es facilitar «el transporte de palas de aerogeneradores de las mayores dimensiones», para apostar así por el mantenimiento del empleo en la planta que la multinacional Siemens Gamesa tiene situada en el polígono industrial de esta localidad y cuya dirección ha presentado un ERE extintivo para sus 215 trabajadores.

En el acto, donde Vázquez ha estado acompañada por el alcalde de As Somozas, Juan Alonso Tembrás, ha especificado que la modificación comprenderá la supresión de dos curvas y la ampliación de la plataforma del vial, para facilitar así el tránsito de vehículos especiales de una gran longitud. El Decreto de urgente ocupación y el proyecto constructivo ya están redactados, por lo que esta misma semana el Diario Oficial de Galicia (DOG) «convocará a los propietarios de los terrenos para el levantamiento de las actas previas a la ocupación».

Dichas modificaciones están presupuestadas en más de 400.000 euros, a lo que hay que añadir cerca de 90.000 euros para expropiaciones y más de 13.000 euros para a la reposición de los servicios afectados. Asimismo, el Ayuntamiento de As Somozas destinará 163.000 euros para completar la urbanización, una actuación que tiene un plazo de ejecución de seis meses.

Apelación a Gamesa

La conselleira se ha dirigido a Siemens Gamesa queriendo incidir «en el esfuerzo de la Xunta» con esta actuación, «que debe de ser tomado en consideración por la empresa Siemens Gamesa, que, entre otras razones para justificar su cierre, trasladó las dificultades para el transporte de las palas de aerogenerador de grandes dimensiones», aunque ha destacado que ha la compañía era conocedora de que el Gobierno de la Xunta estaba «trabajando en este proyecto para solucionar los problemas de transporte».

Leer más: Naturgy y Enagás meten a Navantia en un macroproyecto de producción de hidrógeno

También el alcalde de As Somozas ha incidido en este asunto. «Con esta actuación, porque tenemos un estudio realizado, Siemens Gamesa no tendría ningún problema para sacar de As Somoza cualquier tipo de pala dentro de los modelos que está haciendo, tanto el modelo 150 como el 78″, ha subrayado.