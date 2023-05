Los fondos Next Generation enfrentan a Rueda y Besteiro en su primera cumbre

El primer encuentro entre Alfonso Rueda y el nuevo delegado del Gobierno, José Ramón Gómez Besteiro, evidenció las discrepantes visiones de ambos dirigentes respecto a los asuntos tratados. Entre ellos, los fondos Next Generation. Gómez Besteiro pidió al Gobierno gallego que, al igual que otras autonomías como el País Vasco, concrete la aportación de la Xunta a los proyectos industriales estratégicos para completar las ayudas europeas transferidas por el Ejecutivo central. El mandatario autonómico replicó que «los inversores saben perfectamente el compromiso de la Xunta y de las cantidades que nos pidieron», pero aseguró que también «están desesperando» por los Perte que debe convocar el Gobierno de Pedro Sánchez y que «nunca llegan». «Lo que no se puede pretender lógicamente es quien se reserva el 100% de los Next Generation ahora diga que no los va a mover o que los va a mover en función de lo que hagan otras administraciones», zanjó.

Rueda habló directamente de posibles ayudas económicas a proyectos estratégicos en un comparecencia por separado, tras la intervención de José Ramón Gómez Besteiro. Es una fórmula distinta a la intervención conjunta que realizaran José Miñones y Alberto Núñez Feijóo. Los proyectos estratégicos designados por la Xunta actualmente son la fábrica de neumáticos de Sentury Tire, la factoría de fibras textiles de Altri o la planta de hidrógeno de Reganosa y EDP. Preveía solicitar esta declaración también Ence, para su planta de papel tisú en As Pontes.

Transparencia en la gestión

Si Rueda pidió a Gómez Besteiro los Perte que necesitan los inversores industriales en Galicia, el delegado del Gobierno reclamó, además de las aportaciones de la Xunta, transparencia en la gestión de los fondos europeos. Besteiro repasó las inversiones desplegadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en Galicia y aseguró que superan los 2.800 millones. La mitad fueron transferidos al Gobierno gallego para su gestión directa, lo que supone «la mayor cantidad de fondos públicos recibidos por un Gobierno de Galicia para inversiones», subrayó.

Por este motivo pidió a Rueda la misma «transparencia y eficiencia» con los fondos transferidos, invocando el informe del Consello de Contas que ponía en cuestión la gestión que hizo la Xunta de las ayudas europeas. El delegado del Gobierno se comprometió a «arrimar el hombro» y «remangarse» para trabajar en la transformación de Galicia, para lo que pidió «cogobernanza» entre las administraciones. Besteiro propuso mantener una reunión con Rueda cada tres meses.

La primera comenzó a las 17.30 horas de este martes y duró poco más de una hora.