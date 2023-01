Los números de la Xunta: tramitar más de seis parques eólicos al día para que no caduquen antes de febrero

La Xunta de Galicia echa cuentas sobre los parques eólicos que tiene que tramitar antes del 24 de enero. Es esta fecha la fijada como plazo máximo por el Ministerio de Transición Ecológica para que aquellas instalaciones que cuentan con conexión a la red reciban una declaración de impacto ambiental. En caso contrario, sus permisos caducarían.

Es por ello que la conselleira de Medio Ambiente, ha asegurado que son un total de 140 los parques eólicos en Galicia afectados por esta cuestión. Según la representante de la Xunta, su departamento lleva tramitadas 64 declaraciones, quedando restantes un total de 76 para 12 días.

Leer más: Ribera descarta una prórroga y los permisos de 100 gigavatios en renovables caducarán en dos semanas

En este sentido, Ángeles Vázquez ha arremetido contra el «capricho» del Ministerio para la Transición Ecológica de fijar esta plazo límite. A preguntas de la prensa en un acto en Santiago, la conselleira ha estimado que alrededor de un 70% de las declaraciones ambientales han sido favorables, mientras que sobre el 30% restante son desfavorables.

Pese a ello, la titular de Medio Ambiente ha remarcado que las favorables son «condicionadas», de forma que el promotor decide si «el coste es mayor o menor, compensa o no compensa» en relación con los requisitos, mientras que, posteriormente, Industria se encarga de la autorización.

«Total falta de planificación»

En este sentido, Vázquez censura que «hubo una total falta de planificación» por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, pues se marcó a las comunidades «una serie de hitos que no están avalados por nada, que es un capricho en un momento determinado».

Esto implica «hacer un esfuerzo enorme desde el punto de vista de lo personal y simplificación», «por supuesto, sin restar en ningún momento los criterios desde el punto de vista medioambiental», apunta, con base en los informes sectoriales y consultas a municipios.

Leer más: La Xunta da vía libre a Naturgy para su parque eólico en la reserva de la biosfera de As Encrobas

Ángeles Vázquez que hay que avanzar hacia energías renovables, pero «con sentidiño«. «Las comunidades no podemos ser simple gestorías de un Ministerio con ciertos caprichos que no nos traslada ni personal ni medios», reprocha. «El esfuerzo fue tal que desde finales de 2022 y lo que va de 2023 emitimos 64 declaraciones de impacto ambiental«, remarca, «trabajando a destajo para que la comunidad autónoma no tenga ningún tipo de responsabilidad en relación a ese hito que marcó el Ministerio». «Espero que podamos cumplir», dice.

La conselleira de Medio Ambiente da las gracias a «todos» los técnicos de todas las consellerías que «no pudieron coger vacaciones», «que están trabajando sábados y domingos».