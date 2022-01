Los primeros casos de flurona (gripe y Covid) se detectaron en Galicia en 2021

La microbióloga del Hospital Universitario de A Coruña y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), María del Mar Tomás, ha explicado que los primeros casos de coinfección por SARS-CoV-2 y el virus de la gripe influenza (flurona) se registraron en 2021 en Galicia en dos personas que tenían las dos infecciones al mismo tiempo.

La experta ha explicado, además, que esta coinfección “parece no tener mayores complicaciones” por el momento, y que los casos registrados no son “graves” tras detectarse este lunes infecciones en Cataluña. Tomás ha reafirmado que no se trata de una nueva variante del SARS-CoV-2 y tampoco de un virus nuevo.

Una coinfección “habitual”

Esta coinfección, según la profesional, es algo habitual debido a que los dos virus se encuentran en el ambiente y pueden unirse formando lo que se ha conocido como flurona. “El Covid entra por el receptor ACE2 de la célula eucariota y el virus de la gripe entra por los receptores con ácido sialico y si los dos virus se encuentras, pues se produce el contagio”, ha explicado. También ha señalado que ya ha habido alguna ocasión donde se han detectado casos de Covid pediátrico coinfectado con otros virus sincitial respiratorios.

En este sentido, la sintomatología es similar a la variante ómicron pero ha recalcado que no se trata de una nueva variante “ni nada similar” y ha subrayado que, de todos los casos reportados de esta coinfección (los primeros se produjeron en mayo de 2020, según estudios publicados en la revista médica ‘The Lancet’) “no se ha visto un mal pronóstico”.

Casos en personas vacunadas

La experta ha pronosticado que se darán casos en personas vacunadas con la dosis de refuerzo del Covid-19 pero no de la gripe y ha vaticinado que con la vacuna contra el SARS-CoV-2 “habrá menos probabilidad de detectar un caso de flurona” porque el virus del Covid vive menos en el organismo.

“Una persona elimina el virus SARS-CoV-2 en dos o tres días. Se elimina rápido por lo que será complicado para los profesionales detectarlo. Y en caso de estar vacunado de las dos enfermedades, las probabilidades de infectarse son realmente bajas“, ha añadido.