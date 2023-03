Planas, contra el veto de Bruselas: «No se debe demonizar la pesca de arrastre»

Luis Planas se ha posicionado en Bruselas contra el plan de la Comisión Europea de eliminar la pesca de arrastre en todas las zonas marinas protegidas de la UE en 2030. A juicio del Ministro de Agricultura y Pesca se trata de una propuesta «desenfocada y desequilibrada». «No estamos de acuerdo; no se debe demonizar la pesca de arrastre porque allí donde se aplica se produce el rendimiento básico sostenible y la recuperación del stock pesquero», ha explicado a su llegada a la reunión con el resto de sus pares comunitarios.

Planas considera que Bruselas no está teniendo en cuenta las consecuencias sociales y el impacto en el abastecimiento alimentario de esta medida. «Si tuviera que resumir las tres comunicaciones y el informe de la Comisión, diría que está desenfocado y desequilibrado, porque no responde a la pregunta fundamental del abastecimiento alimentario y porque no tiene en cuenta las necesidades de la rentabilidad económica y las consecuencias sociales«, aseveró..

La percepción del ministro es que la visión del resto de Estados miembro es «muy parecida a la que tiene España», ya que los veintisiete han estado esperando un plan que les «iluminara» pero que «no está a la altura» de lo que esperaban, pues mientras que considera positivo mantener la protección de los stocks a futuro, reclama tener en cuenta las condiciones en las que se efectúa esa pesca.

«La Comisión no dice nada sobre esto y es muy chocante», ha reconocido Planas, quien ha avanzado que preguntará sobre qué base jurídica piensa llevar adelante su plan de acción ya que la jurisprudencia comunitaria señala que tiene que haber un procedimiento de codecisión entre el Parlamento Europeo y el Consejo. También ha criticado que el paquete de protección plantea plazos «muy cortos», de menos de 24 meses, para alcanzar el objetivo de la UE de garantizar la protección jurídica de sus mares con la ampliación de las zonas marinas protegidas del 12% actual al 30%.

Acuerdo pesquero con Marruecos

Por un lado critica y por otro tiende la mano el ministro español. Planas pedirá la activación de medidas europeas para ayudar a la flota en el caso de que se produzca la suspensión del acuerdo pesquero con Marruecos, cuyo protocolo expira el próximo 17 de julio. La situación del protocolo se debatirá en el Consejo de ministros europeos de Agricultura y Pesca a petición de Letonia, Lituania y Polonia, países que tienen una importante flota pelágica en aguas marroquíes y a los que les preocupa la situación de ese acuerdo, al igual que a España.

«Es un acuerdo europeo. Yo voy a intentar activar, como siempre, medidas europeas primero y después siempre quedará España. Buscaremos los mecanismos de apoyo que puedan ser aplicables tanto para nuestros armadores como para los pescadores», señaló el ministro, que recordó su visita reciente a Marruecos donde habló con las autoridades marroquíes, entre otros asuntos, de este acuerdo.

Hay 93 barcos españoles que tienen licencia en el marco de este acuerdo, que expira este verano. Las negociaciones para renovarlo estarán condicionadas por una sentencia que debe pronunciar del Tribunal de Justicia de la UE, previsiblemente en septiembre. Planas dijo hoy que considera «una pregunta correcta» plantear a la Comisión Europea qué va a pasar después del 17 de julio, cuando expira el protocolo, que «ofrece 138 licencias en este acuerdo, de las cuales 93 corresponden a España, particularmente las flotas andaluza, gallega y canaria».

El frente judicial

El acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos y el protocolo de implementación asociado entraron en vigor el 18 de julio de 2019 y permite pescar en aguas marroquíes a 128 buques de España, Portugal, Francia, Alemania, Lituania, Letonia, Polonia, Países Bajos, Irlanda, Italia y Reino Unido. El protocolo tiene una duración de cuatro años.

En septiembre de 2021, el Tribunal de Justicia de la UE falló a favor del Frente Polisario, un movimiento de liberación nacional del Sáhara Occidental, que argumentó que el acuerdo con Marruecos había sido concluido sin el consentimiento del pueblo saharaui. El Consejo puso en marcha un apelación contra esta decisión el 16 de diciembre de 2021.