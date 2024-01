Pontón, ante la crisis de los plásticos en la costa gallega: «Hay que derrotar en las urnas la mentira y la incompetencia»

Ana Pontón pide el voto para el BNG en las elecciones autonómicas del 18 de febrero para poner en marcha una Galicia en grande». La portavoz nacional del BNG ha participado este domingo en el tradicional homenaje a Castelao en Rianxo. Allí ha asegurado que «ni estamos ante un inicio de curso más, ni estas son unas elecciones más».

Según Pontón, estas son las primeras elecciones en 14 años «cuyo final no está escrito de antemano», sino que la elección es entre dos alternativas: «Un gobierno del PP con el candidato Rueda como presidente, que nos deja una Galicia más pequeña; o un gobierno liderado por el BNG, con una presidenta preparada para poner en marcha una Galicia en grande».

Es por ello que Pontón ha pedido a la militancia «ser una sola voz con la que llegar a cada rincón del país» para explicar que es posible superar a un gobierno «incompetente» que deja una Galicia «peor» de lo que la encontró cuando Alberto Núñez Feijóo entró en la Xunta en el año 2009. Y ha aludido a la gestión de los pellets de plástico que han llegado en los últimos días a la costa gallega.

A su juicio, esta es «una muestra de la incompetencia del PP» que recuerda, ha dicho, a lo ya vivido «con otras mareas negras en este país -en alusión al Prestige-. «Con un Gobierno gallego y un Gobierno central dejando sola a la gente del mar que está yendo a las playas a limpiar, hoy mismo, y dejando solos a los ayuntamientos que no tienen medios ni recursos. Y aún encima manipulando a la opinión pública», ha aseverado.

Para Pontón, no se está solo ante una «marea de plástico», sino ante «una nueva marea de la mentira y de la ocultación del PP que hay que derrotar en las urnas. «Hay que derrotar en las urnas la mentira y la incompetencia», ha proclamado, desde Rianxo.

Pontón ha apelado a poner en marcha un cambio liderado por el Bloque para «convertir las ideas en hechos». Así, frente a un PP «agotado y sin ideas», ha situado a un BNG que, en busca de articular un país productivo, «regenerará las rías».

El plan de Pontón

«Hablamos de más calidad de vida, y para eso pondremos en marcha en los cien primeros días de mi gobierno un plan de choque en atención primaria (el primer nivel de la sanidad) o hablamos de poner la energía al servicio del país», ha ejemplificado.

Y en las antípodas de un Rueda «sumiso» a Madrid que convoca las elecciones «cuando le manda Feijóo», ha ubicado a una presidenta del BNG que «solo va a defender los intereses de los gallegos y de las gallegas, heredera de un Castelao que hoy estaría en las calles en defensa de la sanidad pública».

«Que estaría escandalizado viendo cómo se autorizan vertidos contaminantes en las rías y cuyos dibujos denunciarían el abandono del rural, la emigración de la gente joven, o el expolio eólico», ha agregado.

«Un Castelao que también tuvo que luchar contra los predicadores del no, voces interesadas en decir que el cambio no es posible, que no toca, pero les vamos a demostrar que se equivocan, que pasó el tiempo del inmovilismo, de la resignación y del pesimismo porque el cambio gallego está aquí y es ahora», ha continuado la nacionalista.

Pontón llama a la movilización

Lejos de dar nada por hecho, en todo caso, ha apelado a la movilización y ha instado a la militancia a hablar «con la mano tendida» a esa mayoría social que quiere «cambio» y que ve en el BNG «su alternativa, su referente para ganar un país mejor», pasando página de un PP que «deja una Galicia que pierde, también en autogobierno tras el récord histórico de cero nuevas competencias en 14 años».

«Estamos ante el PP del no al autogobierno, que vota en contra hasta de que se cumpla el actual Estatuto, y aún tienen la cara dura de echarle la culpa al BNG de no tener más transferencias, como hacen con la AP-9», ha denunciado, y ha subrayado que este traspaso de la AP-9 sigue en el cajón por el boicot del PP «con la inestimable ayuda» del PSOE, pese a la postura unánime plasmada en el Pazo do Hórreo.

«Parafraseando a Castelao, ahí tenemos a los dos de siempre, haciendo lo de siempre: votar una cosa aquí y hacer la contraria en Madrid», ha ironizado. El gobierno que aspira a liderar, ha explicado, reclamará «todas las competencias pendientes» y trabajará en un gran acuerdo de país por «un nuevo estatus político de nación», que significará más herramientas para mejorar la vida de la gente. «Si soy presidenta, Galicia estará a la misma altura que Cataluña y Euskadi, ni un milímetro por detrás, porque no somos más pero tampoco menos que nadie», ha dicho.

«El 18-F decidimos si queremos ser el país de los 18 años de una TVG manipulada y secuestrada por el tándem Feijoo-Rueda; de los 18 años de crisis demográfica y emigración de la gente joven; decidimos si queremos ser el país de los 18 años de una sanidad pública en retroceso, de los 18 años del expolio de nuestra energía y de las puertas giratorias; de los 18 años de maltrato a nuestra lengua. Decidimos si queremos el pasado y el retroceso que representa el PP, o si queremos un futuro con ilusión y esperanza de la mano del BNG», ha zanjado.