De los fogones al Pórtico de la Gloria: el Fin de Año electoral de Rueda, Pontón y Besteiro

Los candidatos de las elecciones gallegas del 18 de febrero cierran el año con mensajes muy diferenciados en fondo y forma. Alfonso Rueda marca un perfil institucional en el tradicional mensaje de Fin de Año, que obliga a la mesura al hacerlo como presidente de la Xunta, pero en el que no han faltado referencias a la próxima cita con las urnas y a sus rivales políticos. Ana Pontón ha trasladado su mensaje a pie de calle, desde su barrio de Santiago, y en clave claramente electoral, alentando el voto del cambio que pretende aglutinar el BNG. José Ramón Gómez Besteiro, el candidato socialista, ha optado por una fórmula totalmente distinta: un vídeo de cocina.

Rueda y la Constitución

Rueda lanzó su mensaje desde el salón del Pazo de Xelmírez que acogió en 1981 la sesión constitutiva del Parlamento de Galicia, con las estatuas de la antigua galería exterior del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de fondo. El dirigente autonómico defendió el rumbo que sigue Galicia echando la vista atrás 40 años y colocando la Constitución como el marco de progreso del territorio. Fue un discurso continuista, como no podía ser de otra forma, reforzado por los teóricos «riesgos que amenazan el marco constitucional», una idea que encaja con las críticas que el PP realiza día a día a Pedro Sánchez tras sus acuerdos con las fuerzas nacionalistas e independentistas.

Neste Pazo de Xelmírez, a autonomía galega deu os seus primeiros pasos. E debe continuar madurando, avanzando e prosperando grazas ao conxunto das galegas e galegos.



Por suposto, tamén grazas a ti. Feliz 2024, que será un gran ano para Galicia 💙 pic.twitter.com/aOuJtwuU4q — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) December 31, 2023

«Todo lo que hoy somos, no nos vino regalado: se logró gracias al compromiso de muchas gallegas y gallegos, cada cual desde su ámbito y desde sus posibilidades, y hace falta defenderlo cada día», dijo el presidente gallego, para asegurar después que «hoy, como entonces, existen riesgos que amenazan el marco constitucional que durante todo este tiempo amparó el progreso de Galicia». «La igualdad entre los ciudadanos, los lazos de fraternidad que nos unen y la credibilidad del marco legal que nos protege no deberían estar jamás en negociación«, sentenció.

Respecto a las elecciones gallegas, Rueda su confianza en que «el debate sea siempre constructivo, y que no se añada ruido al día a día de las gallegas y gallegos», ya que, «aunque en otros lugares parezca algo excepcional, la política en Galicia no tiene por qué ser una fuente de nuevos conflictos, sino que debería ejercerse siempre como herramienta para encontrar soluciones».

Ana Pontón: «Quiero lo mejor para este país»

La portavoz nacional del BNG eligió el barrio compostelano donde reside, el de Concheiros, para enviar un mensaje de Fin de Año en el que ha pedido el apoyo de los gallegos el 18F para alcanzar una «Galicia mejor» en 2024. En las calles en las que hace «su vida cotidiana», narra en el vídeo, Ana Pontón escucha también «las preocupaciones de la gente» sobre la sanidad, la subida de precios, la falta de trabajo o la factura de la luz, apunta. «Son las preocupaciones que me llegan hablando con las personas de mi barrio, las mismas que me compartís vosotros en los encuentros que tengo cada día por el país, las mismas que siento yo», afirma.

Está a punto de empezar 2024. O ano no que, con vós, poremos en marcha a mellor Galiza.



A que queremos. A que merecemos. Orgullosa do que somos. A Galiza de todos e de todas 💙



Dígovolo convencida desde o barrio no que fago a miña vida diaria: o futuro é noso. #ÉAgora pic.twitter.com/aKKR67WQkD — Ana Pontón (@anaponton) December 31, 2023

La líder del BNG aprovecha este mensaje para recordar a los gallegos que este 2024, en el que se celebrarán elecciones autonómicas, aspira «a tener su confianza para ser la próxima presidenta». «Porque me gusta Galicia, me gusta como somos, me gusta vivir aquí y quiero lo mejor para este país«, añade. «Merecemos mejor sanidad, mejor educación, tranquilidad para las personas mayores; merecemos poder decirle a la gente joven que se quede aquí, que no se marche porque va a tener oportunidades; merecemos una Galicia que apoye a la gente del mar y a la que trabaja la tierra para darnos alimentos; que apoye a las personas que emprenden, nuestras empresas», relata la portavoz nacional.

En el mensaje, apela al «apoyo» de los gallegos para «hacer realidad en las urnas esa Galicia mejor», capaz de colocarse «en la vanguardia de la ciencia», feminista, implicada contra el cambio climático y «orgullosa de la lengua y de la cultura propias». «Estoy segura de que el 18 de febrero vamos a hacer historia, vamos a ganar una Galicia mejor», concluye Pontón, antes de desear a todos un feliz año nuevo.

Besteiro, a lo ‘Robin Food’

Na cociña con Besteiro. Así se titula el vídeo que ha subido a sus redes sociales para despedir el año el candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta, Xosé Ramón Gómez Besteiro, en el que prepara una receta del cocinero David de Jorge, conocido como Robin Food. Se trata de un pollo marinado con un ingrediente «sorpresa», varias onzas de chocolate negro, que el político lucense explica paso a paso como realizar para la cena de Nochevieja desde la cocina de su casa.

Cunha receita de @robinfood, quero homenaxear a todas e todos os que vos toca cociñar nas festas familiares, coma a de hoxe.



A min sempre me toca!😉

Comparto receita: Polo do Día de Fin de Ano.



Grazas aos meus fillos por facer de reporteiros.



Bo proveito, bo 2024! pic.twitter.com/Kj9YRyzlIj — Gómez Besteiro (@jrgomezbesteiro) December 31, 2023

Además, explica, la realiza empleando todos los productos gallegos a excepción del chocolate. En el transcurso del vídeo, menciona que utiliza, por ejemplo, miel de O Valadouro. El vídeo compartido en sus redes sociales ha sido respondido por el propio autor de la receta, Robin Food, que ha felicitado a Besteiro y le ha deseado un feliz año nuevo.