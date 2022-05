Pontón ‘pasa’ de Rueda y ya se ve presidenta: “Empieza la cuenta atrás”

El BNG ve la Xunta de Galicia más cerca con la marcha de Alberto Núñez Feijóo y el ascenso de Alfonso Rueda. Su portavoz nacional, Ana Pontón, lo ha dejado claro en las últimas semanas y este jueves lo ha evidenciado con su intervención en el Parlamento, en el marco del proceso de investidura del político pontevedrés como presidente del Ejecutivo autonómico.

Pontón ha presentado a la formación nacionalistas “preparada para gobernar”. De hecho, en su discurso, se ha centrado más en lo que podría hacer su formación que en la figura de Rueda, al que ha reprochado que no pase por unas elecciones. La diputada ha anunciado las que serían sus primeras medidas “como presidenta de la Xunta”, en un discurso en el que se ha dirigido directamente a los gallegos. «El cambio gallego está en marcha, empezó la cuenta atrás para un cambio de gobierno en la Xunta», insistió.

«Usted, señor Rueda, no es más que un presidente accidental, el primero que no fue elegido como tal por los gallegos. Y no convocan elecciones porque saben que las perderían», proclamó, antes de enfatizar que «va a llegar a la Presidencia de la Xunta de rebote, porque su jefe de filas consideró más importante ser presidente del PP, que ser presidente de Galicia; consideró más importante ocupar la sede de un Partido Popular condenado por corrupción que ocuparse del Gobierno de Galicia».

Las medidas de Pontón «como presidenta»

Pontón, durante su intervención, se ha presentado como la «alternativa» a un gobierno del PP, siendo ella «una presidenta» que, en su primer Consello de la Xunta, de lograr el gobierno, un paquete de medidas para «ayudar a quien más lo necesita»: subiendo las pensiones no contributivas, mejorando la prestación de la Risga, aumentando las ayudas para gastos básicos de vivienda, bajando los peajes de las autopistas y con un paquete de ayudas a los sectores más afectados.

«Lo viejo o lo nuevo, el pasado o el futuro, el PP o el BNG«, aseveró, exponiendo que estas «son las dos alternativas que se confrontan en este debate, los dos modelos entre los que muy pronto escogerán los gallegos» y en un discurso en el que ha desgranado una suerte de programa electora de «un gobierno del BNG» basado en diez ejes estratégicos.