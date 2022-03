Primer cara a cara entre Feijóo y Sánchez a un mes del congreso para liderar el PP

Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez se citan por primera vez desde que el presidente de la Xunta presentase su candidatura a liderar el PP. Ambos mandatarios estarán presentes en la Conferencia de Presidentes que se celebra este domingo en la isla de La Palma y en la que está previsto que el líder del Ejecutivo gallego exija al Gobierno central que baje de manera temporal el IVA de la electricidad y el gas «mientras dure la escalada de precios».

Esta cita se produce en medio de la gira de Núñez Feijóo por todos los territorios de España para presentar su proyecto para el PP de cara a un congreso extraordinario que se celebrará en Sevilla los días 1 y 2 de abril, en el que se presenta como candidato único. Este será el principal planteamiento que realizará Feijóo durante su intervención en esta Conferencia de Presidentes, que será su primer cara a cara con Pedro Sánchez desde que el Comité Organizador le diera luz verde para ser el próximo presidente del PP.

Será una de las citas en las que ambos mandatarios coincidan, toda vez que Feijóo no podrá confrontar a Sánchez en el Congreso, puesto que no tiene acta de diputado, aunque sí que lo podría hacer en el Senado si finalmente decide coger la vía de ser parlamentario por designación autonómica, lo que sí que le permitiría poder preguntar directamente a Sánchez. No obstante, dado los tiempos que Feijóo maneja, en el caso de que finalmente decida seguir este camino del Senado, no llegaría a la Cámara Alta hasta finales de abril o principios de mayo.

Los puntos a tratar en la Conferencia de Presidentes

De cara a la reunión de la Conferencia de Presidentes está previsto que se aborden cuestiones como la crisis por la guerra de Ucrania y la concienciación al conjunto de la ciudadanía «acerca de la importancia» del ahorro energético, a través de medidas como «el incentivo de un uso más racional de los vehículos privados o una moderación del uso de energía dedicado a la climatización».

Estos son algunos de los puntos que, según Europa Press, figuran en el borrador que llevará el Ejecutivo de Pedro Sánchez a esta Cumbre de La Palma. Entre ellos también se encuentra la movilización de los presidentes autonómicos para que se comprometan a acelerar la transición energética a través de esos planteamientos, el Gobierno también asegura que aprobará medidas dirigidas a la «reducción del coste energético», con especial atención, según se señala, a los colectivos necesitados de especial protección social y los consumidores electrointensivos e industriales.

Asimismo, el Gobierno habla de trabajar coordinadamente con todas las Administraciones para «reforzar y acelerar» las inversiones en tecnologías críticas como semiconductores, almacenamiento, minerales esenciales, baterías, 5G, Inteligencia Artificial, centros de datos y principios activos de medicamentos esenciales, con el objetivo de, según se desprende del borrador, de aumentar la autonomía estratégica.

Es más, con esta finalidad, el Ejecutivo promoverá, en línea con lo establecido en la Estrategia de Seguridad Nacional, la creación de una reserva de bienes considerados estratégicos para «preservar los derechos y libertades, el bienestar de los ciudadanos, el suministro de los servicios esenciales y los recursos de primera necesidad y de carácter estratégico».

En cualquier caso, además de la guerra en Ucrania, el Gobierno también tiene previsto llevar en el orden del día el informe de seguimiento de los acuerdos de la anterior Conferencia, la situación del Covid-19, los fondos europeos, la modificación del Reglamento de este foro y la cooperación en protección civil.