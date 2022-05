Rueda confirma su intención de reunirse con González Formoso

Alfonso Rueda ha confirmado este jueves su disposición a reunirse con el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, «con independencia» de cuándo mantenga la entrevista que ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ha reconocido que tiene «urgencia» por verse con el jefe del Ejecutivo.

Así lo ha destacado en declaraciones a los medios tras participar en un acto en Vigo. Rueda ha señalado que aún no había recibido respuesta a la carta que remitió a Sánchez la semana pasada para mantener esa reunión.

«Tengo la mayor urgencia por esa entrevista, porque los temas también son urgentes. Lo ideal sería tener una respuesta del presidente del Gobierno a esos temas para trasladarla a los líderes de la oposición», ha señalado Rueda.

Encuentro con la oposición

El presidente de la Xunta ha destacado que «una cosa no puede condicionar la otra», por lo que mantiene su mano tendida en una oferta «sincera» a los líderes de BNG y PSdG, y ha expresado su esperanza de que dicha oferta «sea correspondida con lealtad».

El presidente de la Xunta apuntó el pasado miércoles su intención de mantener estos encuentros en la primera sesión de control de la Cámara gallega que afronta desde que fue investido presidente de la Xunta de Galicia tras la marcha de Alberto Nuñez Feijóo.

El portavoz del PSdeG, Luis Álvarez, reclamó al presidente durante la sesión de control que recibiese al nuevo secretario xeral del PSdeG, algo que no hizo Feijóo.

En respuesta a una pregunta formulada por la nacionalista Ana Pontón, Rueda trasladó también su disposición a mantener un encuentro con la portavoz nacional del BNG.

«Adelanto que, por supuesto, si ustedes me lo piden, entiendo que usted en los deberes que me puso, me pide que la reciba -en referencia a Ana Pontón-, lo haré; y si el líder del Partido Socialista me lo pide, también lo haré», apuntó.