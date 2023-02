Rueda da el pistoletazo de salida a unas municipales «clave para vencer a Sánchez»

El PPdeG arrancó este sábado la carrera hacia las elecciones municipales del próximo 28 de mayo pegándose a la agenda de Alberto Núñez Feijóo, que acudió al acto de presentación de los 313 candidatos populares en Santiago. Era inevitable que el discurso de Alfonso Rueda transitase por las mismas veredas que el del expresidente de la Xunta, y eso pasa por hacer oposición a Pedro Sánchez desde todos los frentes, incluso de vincular una victoria en las municipales como el primer paso para que el dirigente de Os Peares pueda dar el salto a Moncloa.

Su heredero en San Caetano lo expresó abiertamente. Una victoria en las municipales del 28 de mayo «será clave para derrotar a Sánchez», dijo Rueda, que se somete a su primera gran prueba electoral desde que ascendió a la presidencia del Gobierno gallego por el pacto entre Feijóo y los barones del partido. El dirigente pontevedrés cree que «para hacer oposición a Feijóo», el Ejecutivo de Pedro Sánchez se la hace a Galicia y quiere «que no gane Galicia».

«Los ministros de Sánchez nos vienen a explicar quién era Feijóo, como si no lo conociéramos. Y lo que más me fastidia, dicen que no vales porque vienes de Galicia, porque gestionaste Galicia y eso no tiene mérito. Y gestionar Galicia es un honor, es lo mejor que te puede pasar», añadió Rueda en una frase muy similar a la que pronunciara su predecesor antes de renunciar a la presidencia de la Xunta y marcharse a Madrid.

Los pactos

Rueda aprovechó la debilidad de Vox y Ciudadanos en Galicia para reivindicar que los candidatos del PP son los únicos libres, al no depender de otras fuerzas políticas. «Los candidatos populares no tiene que esconder que si son del BNG, harán alcalde a alguien del PSdeG y al revés. No representan a pequeños partidos sin ideología que ofrecen sus votos al mejor postor. Son candidatos libres, sin hipotecas, libres para trabajar», dijo, obviando los pactos a los que llegó su formación con Vox en el resto del Estado, pero también con Democracia Ourensana en Ourense, por ejemplo.

Pero el objetivo de Rueda no es cerrar la puerta a esos posibles acuerdos, si son necesarios, si no convencer a los suyos de que la única vía segura es la mayoría absoluta. «La alternativa la conocemos perfectamente: Gobiernos en minoría que perdieron elecciones y que tienen las alcaldías paralizadas; imposiciones ideológicas y fallos de gestión», advirtió. Pasó, ha comentado, «con el PSOE de Zapatero y con el de Pedro Sánchez; y con el BNG de Ana Pontón, y con el Bloque también de Pontón, que ya estaba en aquella época».

Los consejos de Rueda: vocación y respeto

El líder de los populares gallegos ha pedido a sus candidatos «gobernar sin sectarismos, sentidiño, respeto y vocación». «La política es vocacional, aquí se viene a servir antes de todo. Si no lo tenéis claro aún estáis a tiempo de no representar al PP«, ha comentado.

«Os pido que abramos una nueva etapa en la que escoger entre Gobiernos que decepcionan en tantos municipios gallegos o Gobiernos responsables como el de la Xunta. No nos vamos a someter a nadie, a socios que nos obliguen a hacer cosas que no queremos. Galicia es un territorio orgulloso de su tierra, pero abierto a España», ha argumentado.

Además de referirse a los nacionalistas, ha apuntado también a los socialistas, «que le han perdido el respeto absolutamente a Galicia». «Un Partido socialista tan bravo aquí pero tan manso en Madrid», ha censurado.