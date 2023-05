Rueda descarta un adelanto electoral: «Las urgencias de Sánchez no son las de Galicia»

Alfonso Rueda ha descartado un adelanto electoral en Galicia para hacer coincidir las autonómicas con las generales. El presidente de la Xunta aseguró tras la junta directiva del PP que la comunidad «seguirá su propia senda» y evitará la «inestabilidad» que, a su entender, afecta al resto de España. «Las urgencias electorales de Pedro Sánchez no son las urgencias de Galicia«, dijo el dirigente autonómico.

El líder de los populares gallegos zanjaba así la posibilidad de un adelanto con el que se especuló desde la mañana de este lunes, en la que el partido valoró si hacía coincidir las elecciones gallegas y también las de Castilla y León con las generales el próximo 23 de julio.

«La estabilidad de Galicia no tiene precio. Vale mucho más que los intereses electorales de Pedro Sánchez. Los intereses de los gallegos están más distanciados que nunca de los del presidente Sánchez. Hay muchos motivos para continuar esa senda de estabilidad», dijo Rueda.

El mandato «agotado» de Sánchez

En una comparecencia en la que reivindicó la victoria del PP en las municipales gallegas y agradeció el trabajo de todos los candidatos para mejorar los resultados de 2019, Rueda interpretó que el adelanto de las elecciones generales se produce a causa de un mandato «agotado» y de un mensaje «nítido» de la ciudadanía española, «tan nítido que hasta Sánchez lo entendió», apuntó el presidente gallego.

«Durante años hemos presumido de ser una comunidad autónoma previsible. Aspiramos resolver los problemas de la gente y no a crearle nuevos«, insistió Rueda para justificar la decisión de continuar la legislatura. «Tenemos que seguir porque hay mucho que hacer por Galicia y por eso no convocaremos elecciones con Sánchez. No vamos a dejar que la inestabilidad en la que Sánchez tiene sumida a toda España contagie a Galicia», apostilló.