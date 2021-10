Sánchez pone deberes al nuevo líder del PSdeG, González Formoso: “Abrir una nueva etapa para cambiar Galicia”

Hubo vuelco en el PSdeG. Las primarias a la Secretaría Xeral de la formación dieron la victoria al presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, que se impuso a la lista de Gonzalo Caballero, hasta ahora líder del partido. Con un 58,7% de los votos, consiguió el apoyo de 4.336 militantes, frente a los 2.970 que sumó su rival. Los grandes apoyos del también alcalde de As Pontes estuvieron en la provincia de A Coruña y en la de Lugo.

Forjado en la política municipal –es alcalde de As Pontes desde hace 14 años— en 2013 fue nombrado por el entonces secretario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, secretario de Política Municipal en el aparato del partido. Precisamente, con el que también fuera presidente de la Diputación de Lugo mantiene una estrecha relación que algunos socialistas vinculan con la victoria que ha logrado en la provincia de Lugo, donde Besteiro mantiene una gran influencia.

En todo caso, González Formoso se presentó a estas primarias con el apoyo de los grandes alcaldes y alcaldesas de la formación en Galicia. Las regidoras de A Coruña y Lugo, Inés Rey y Lara Méndez, así como sus homólogos en Ferrol y Santiago, Ángel Mato y Xosé Sánchez Bugallo, arroparon al nuevo líder en su primera manifestación ante los medios. La lista de Formoso ganó en todas esas ciudades, además de en Ourense. No obstante, Gonzalo Caballero se quedó con la mayoría de los votos de la provincia ourensana, así como de la de Pontevedra. Su tío, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, no hizo campaña por ninguno de los dos candidatos, pero según fuentes de su entorno, votó por su sobrino. Fue el único de los grandes regidores del partido en la comunidad que, la noche de este sábado, no acudió a la sede de la formación en O Pino, en Compostela.

El encargo de Sánchez

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, felicitó vía Twitter al ganador de las primarias. Además de agradecer el trabajo realizado por Gonzalo Caballero, puso deberes. “Vamos a impulsar el PSdeG y abrir una nueva etapa para cambiar Galicia”, indicó.

Mi enhorabuena a @VGFormoso_PSOE por su victoria hoy en las #PrimariasPSdeG. Y felicidades también a @G_Caballero_M por todo su trabajo estos años.



Vamos a impulsar el @PSdeG, abrir una nueva etapa para cambiar Galicia.🌹 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 30, 2021

La tarea no es sencilla, ya que el PSOE encadena dos legislaturas como tercera fuerza en el Parlamento gallego. En las autonómicas de 2016 se vio sobrepasado por la extinta coalición En Marea. En las de 2020 no logró rentabilizar la presencia de Sánchez en el Gobierno y, a pesar del batacazo del espacio rupturista (que pasó de 14 a cero diputados), no logró aumentar escaños y sufrió el sorpasso del BNG de Ana Pontón, que alcanzó su techo histórico con 19 diputados.

Precisamente, los resultados de 2020, en los que Feijóo encadenó su cuarta mayoría absoluta, fueron esgrimidos por Formoso como argumento claro para impulsar una renovación de la cúpula del partido en Galicia.

Leer más: Gonzalo Caballero pierde la Secretaría General del PSdeG pero mantendrá su escaño

El nuevo secretario xeral del PSdeG, aprovechó su primera comparecencia tras alzarse con la victoria para mandar un mensaje a la militancia. «Que sepan que no les vamos a fallar«, dijo.

Los retos de González Formoso

No son pocos los retos que tiene por delante Valentín González Formoso. Queda por ver si finalmente optará por la integración de miembros de la candidatura rival, después de una campaña en la que aseguró que la integración está en su ADN y que «no» concebía «un proyecto que naciese de la división del partido».

Otro asunto que deberá afrontar será la convivencia con el PSOE pontevedrés y poder que en él ostenta el alcalde de Vigo y presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEMP), en cuya agrupación venció Gonzalo Caballero. Además, Caballero también se impuso en la ciudad de Pontevedra.

Otra cuestión será su relación con el grupo parlamentario del PSdeG, integrado por varios diputados muy próximos a Gonzalo Caballero, como el que fuera vicesecretario xeral durante su etapa como líder, Pablo Arangüena. El ya antiguo secretario xeral del partido ejerce en el Pazo do Hórreo como portavoz. A última hora de este sábado, finalizado el recuento de votos, anunció que, si bien tenía que “reflexionar”, su intención inicial era la de agotar el mandato manteniendo su escaño.

Formoso, que ya avanzó su intención de continuar al frente de la Diputación de A Coruña convencido de que un secretario xeral debe tener «percha institucional». Tendrá también que compaginar sus nuevas responsabilidades orgánicas con la alcaldía de As Pontes, un municipio en el que se enclava a la central térmica de Endesa y que está directamente afectado por el proceso de descarbonización.