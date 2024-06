‘Sorpasso’ del PP al PSOE en todas las ciudades como lista más votada excepto Vigo

Las elecciones europeas de este domingo se han saldado con un avance del PP en Galicia del que Alfonso Rueda saca pecho tras la mayoría absoluta de las autonómicas de febrero. Los populares han recuperado la primera plaza en la comunidad en estos comicios europeos que en 2019 habían logrado los socialistas al concentrar el 43,62% de los votos, casi 14 puntos más que hace cinco años, mientras que el BNG ha logrado recuperar escaño propio en la Eurocámara 15 años después. En las siete ciudades gallegas los resultados han sido similares. Los populares han dado el sorpasso a los socialistas en todas las urbes con la excepción de Vigo, que sigue siendo el gran fortín del PSdeG.

Aunque los resultados no son extrapolables, guardan un cierto paralelismo con los de las autonómicas de febrero. El PSOE cae en todas las ciudades y el BNG avanza, aunque no logra capitalizar toda la caída de los socialistas, que, con la excepción de Vigo, se quedan como segunda fuerza. Hay que tener en cuenta que las anteriores europeas coincidieron con elecciones municipales, unos comicios que históricamente se le atragantan al PP en Galicia, que no logra superar la alianza de las izquierdas. La coincidió favoreció una participación mucho mayor.

Destaca también en las ciudades gallegas la subida de Vox que, con solo una concejala en Galicia en el ayuntamiento ourensano de Avión, se sitúa como cuarta fuerza en las urbes por encima de las listas de Podemos y Sumar.

A Coruña

En A Coruña el PP arrebató al PSOE la consideración de lista más votada con respecto a las elecciones de 2019, que coincidieron con las primeras municipales en las que Inés Rey logró hacerse con el bastón de mando del pazo de María Pita. Los populares se anotaron una subida de casi 15 puntos, consiguiendo el 40% de los votos escrutados, más de 41.000 sufragios frente a los 31.000 de hace cinco años. El PSOE, que hace un lustro consiguió cerca de 45.500 papeletas, perdió más de siete puntos porcentuales, quedándose en algo más de 30.000 apoyos, el 29,17%, mientras que el BNG, dentro de la lista Agora Repúblicas, se queda con la tercera posición, con una subida de cinco puntos y casi el 15% de los sufragios emitidos, 15.301.

Ferrol

También en Ferrol el PP se convierte en la fuerza más votada con respecto a las últimas europeas de 2019, con el sorpasso al PSOE. Logra un 39,65% de los apoyos, con una subida de más de 10 puntos con respecto a hace cinco años y unos 10.309 votos frente a los 9.931 que sumó. El PSOE pasó de cerca de 11.900 votos a 8.000, con una caída de 4,5 puntos que lo sitúan como segunda fuerza, con el 30,7% de los sufragios emitidos, mientras que, de nuevo, el BNG sube, en este caso 5,5 puntos, quedándose con el 13,37% de los votos, casi 3.500.

Santiago de Compostela

En la capital gallega gobernada desde el pasado año por la nacionalista Goretti Sanmartín, el PP se erige en primera fuerza en las europeas de este 9 de junio con el 40,83% de los sufragios frente al 27,21% de hace cinco años. Suma casi 18.000 votos frente a los 10.800 sufragios que alcanza el PSOE, que cae a segunda fuerza, perdiendo 7,28 puntos, con el 24,52% de los apoyos. El avance del BNG también ha sido notable, con una subida de más de seis puntos hasta hacerse con el 21,21% de los votos, algo más de 9.300.

Vigo

En el histórico feudo socialista del PSOE, gobernado por Abel Caballero, el PSOE retiene la categoría de primera fuerza, aunque con una caída de casi 10 puntos. Pasa de 66.127 a 42.064 votos en la ciudad olívica, un 34,76% de las papeletas emitidas. Sube el PP y el BNG como en el resto de las ciudades. El PP escala 14,46 puntos y se queda con un 31,73% de los apoyos y 38.393 papeletas mientras que el BNG logra hacerse con 20.460 sufragios equivalentes al 16,9% de los votos y una subida de 8 puntos porcentuales.

Pontevedra

También en Pontevedra el PP da el sorpasso al PSOE como lista más votada con respecto a las europeas de 2019. Los populares logran un avance de casi 13 puntos hasta hacerse con el 39% de los votos, unos 13.655 frente a los 10.788 de hace cinco años mientras que los socialistas bajan 4 puntos, dejan de ser primera fuerza y se quedan con una representación de un 30,43%. El BNG experimenta una subida de 2,59 puntos y se hace con el 15,68% de las papeletas, equivalentes a unas 5.500 en el municipio gobernado por el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores.

Lugo

También en Lugo el PP saca al PSOE la plaza de fuerza más votada con un avance de más de 17 puntos, consiguiendo el 46% de los sufragios emitidos y 18.128 votos. Los socialistas pierden la primera plaza con una caída de más de siete puntos, de los 16.692 votos de 2019 a 10.863 apoyos mientras que sube el BNG 2,8 puntos, se hace con un 12,79% de los votos escrutados, 5.033 papeletas.

Ourense

El PP también se convierte el lista más votada en el concello gobernado por Gonzalo Pérez Jácome. Los populares experimentan un ascenso de más de 18 puntos con respecto a 2019 y se hacen con el 43% de los sufragios admitidos, de 13.645 a 18.248 votos mientras que los socialistas pierden 7,7 puntos, se quedan con una representación del 30,65% y 12.998 papeletas. El BNG incrementa sus apoyos en 4,39 puntos, el 12,55%, y 5.324 sufragios.