La Xunta recoge 92 sacos de pélets y califica su gestión “de matrícula de honor”

La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, ha informado de que desde el inicio de las recogidas de pélets hasta este domingo 14 de enero, se han recogido 92 sacos de pélets y 4.186 kg de otro tipo de plásticos y residuos, por lo que ha hecho hincapié en la importancia de mantener limpio el medio y concienciar sobre la contaminación.

En declaraciones a los medios tras firmar el convenio de colaboración con Cemma, la conselleira ha puesto el foco en la necesidad de realizar las limpiezas con «respeto hacia el medio» y recogiendo también, si es posible, otros residuos. Con los datos aportados, ha destacado que la cantidad recabada de otros plásticos, «duplicaríamos el número de otros plásticos en relación a los pélets».

Playas afectadas

La conselleira ha actualizado también el número de playas afectadas, 63 en 30 ayuntamientos, y los efectivos que trabajan en este momento, 349 y con 46 formadores de voluntarios. A este respecto, ha hecho un llamado a la prudencia y ha pedido a la gente que se asegure, antes de dar aviso, de que realmente son pélets lo que hay en una determinada playa.

Sobre los medios, también ha reclamado una mayor participación del Gobierno central, «que dice que pone un helicóptero diario en un medio cuya competencia es exclusiva de ellos». «La sociedad está cansada de que el Gobierno pida responsabilidades a la Xunta por un suceso de hace un mes en aguas que no fueron ni gallegas. Que se pongan a trabajar, que pongan medios», ha señalado.

Comisión de expertos

Por otra parte, la responsable autonómica de Medio Ambiente ha avanzado que este martes se anunciará la composición del comité de expertos que evaluará los efectos del vertido de pélets.

El comité, ha detallado, se está confeccionado este lunes. Para ello, la propia conselleira se reunirá con Adega y con otras asociaciones ecologistas para que le trasladen quién quieren que participe, aunque deberá ser un investigador, un biólogo o un químico».

Otro de los asuntos a los que se ha referido Vázquez es a las diligencias iniciadas por la Fiscalía por el vertido y ha afirmado que este mismo lunes han dado por finalizado el informe que van a trasladar al Ministerio Fiscal. «Y que sean otros los que, de una vez por todas, digan si hay responsabilidad o no; si se hizo bien o no. Yo estoy convencida de que el personal de la Xunta y el Camgal actuó de 10, por no decir que actuó de matrícula de honor«, defendió.

Escaso impacto

Por otro lado, este lunes, el presidente del Cemma, Xabier Pin, también ha evaluado la situación provocada por el vertido de pélets que, espera, no tenga un impacto «muy significativo».

«Evidentemente y partiendo de la base de que cualquier vertido al mar es siempre un desastre y un problema, desde nuestro ámbito, probablemente este vertido no va a tener un impacto muy significativo», declaró.

Sí podría llegar a haber un problema, ha explicado, con las tortugas de pequeño tamaño, pero él propio Pin ha remarcado lo poco probable de que eso llegue a ocurrir, dado que «tendrían que confluir diversos factores».

Considera el presidente del Cemma que esto puede servir para «seguir concienciando a la gente del tema plásticos». «Las playas están llenas de plásticos y estos son los menos dañinos (…). Llega un momento en que el mundo asume que estos restos forman parte de la estampa normal, pero es un problema», remarcó.