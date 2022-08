Los cinco libros imprescindibles del ‘management’ para disfrutar este verano

El verano es sinónimo de descanso y también es una de las épocas del año en la que más tiempo destinamos a la lectura, gracias a los entornos relajados y el mayor tiempo del que disponemos, que sin duda facilitan la evasión y el relax.

Además de la literatura convencional y todos sus subgéneros, la época estival puede ser un tiempo propicio para poder adentrarse y profundizar en el mundo de los negocios y en aquellas disciplinas en las que queremos ampliar conocimientos.

Desde asentar nociones básicas sobre finanzas o emprendimiento, a las últimas tendencias en el mundo del marketing o la sostenibilidad, los títulos que se exponen a continuación pueden ayudar a ampliar conocimiento, a avanzar en la carrera profesional, ofrecer nuevas perspectivas de éxito y dar ideas si se es emprendedor o empresario.

‘El método Lean Startup: Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua’, de Eric Ries (Deusto). Lectura obligatoria para emprendedores y fundadores de cualquier empresa. No solo analiza cómo crear un negocio para que sea exitoso, sino que explica cómo aprender de los negocios para mejorar prácticamente cualquier sistema productivo de nuestro entorno.

Ries ayuda a comprender cómo detectar rápidamente qué es lo que funciona en un negocio y descartar lo que no. El libro proporciona una respuesta documentada con poderosas herramientas para que las empresas mejoren la eficiencia y sepan cómo reducir la posibilidad de fracaso empresarial aportando un enfoque científico y práctico.

‘Impacto Neto Positivo: Cómo las empresas valientes prosperan dando más de lo que reciben’, de Paul Polman y Andrew Winston (Profit). El libro imprescindible para crear negocios rentables y sostenibles: empresas netamente positivas. Reconocido como el mejor libro de negocios por prestigiosas publicaciones internacionales como ‘Financial Times’ y ‘The Economist’, la obra muestra las claves para construir un modelo de negocio exitoso que apueste por las personas y el respeto por el medio ambiente.

Polman y Winston esbozan los principios y las prácticas para que las empresas sobrevivan y prosperen, basándose en la experiencia de empresas como Unilever y otras organizaciones globales que han apostado por la sostenibilidad y la innovación.

‘Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial: Por qué triunfan y fracasan los países’, de Ray Dalio (Colección Deusto). Los tiempos que vienen serán radicalmente diferentes a los que hemos vivido hasta ahora, pero se parecerán mucho a otras etapas de la historia.

El experto inversor ha estudiado los factores más importantes que influyen en el éxito y en el fracaso de los países y de sus mercados. En su trayectoria profesional, el autor se ha dado cuenta de que grandes desarrollos modernos que no habían sucedido antes eran, en gran medida, réplicas de procesos que ocurrieron numerosas veces en el pasado.

Dalio ha querido transmitir algunos principios que son verdades universales y atemporales, y que se convierten en enseñanzas para hacer frente a cualquier realidad financiera y empresarial.

‘Contagioso: Cómo conseguir que tus productos e ideas tengan éxito’, de Jonah Berger (Gestión 2000). El autor repasa ejemplos de productos e ideas que han resultado epidemias sociales y analiza porque solo en algunos casos se acaban imponiendo.

La calidad, el precio y la publicidad contribuyen a que los productos e ideas triunfen, no obstante, no explican por qué algo logra imponerse. La influencia social y el boca a boca son más eficaces que la publicidad tradicional porque son más persuasivos y directos.

Estos dos elementos impactan considerable en lo que pensamos, leemos, compramos y hacemos, por lo tanto, tienen un peso enorme a la hora de hacer que los productos, ideas y conductas triunfen.

‘La estrategia del océano azul, de W. Chan Kim y Renée Mauborgne (Profit). Nueva edición actualizada y ampliada de este best seller internacional. Los autores muestran cómo crecer creando nuevos espacios de mercado donde la competencia sea menor. Para ello, es necesario que empresas y emprendedores encuentren su océano azul, es decir, nichos de mercado perfectos para encontrar nuevos espacios de negocio: todavía no han sido explotados y la competencia no es una amenaza.

Pero es necesario tener visión, ser creativos, apostar por la innovación y ser igual de efectivos tanto en el planteamiento del proyecto como en su ejecución. En cada océano azul hay millones de clientes esperando nuevas propuestas.